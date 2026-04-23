Exequiel Zeballos se lesionó el 3 de febrero en una práctica. Hasta entonces era el as de espada en un Boca que comenzaba a dar los primeros pasos positivos bajo el mando de Claudio Úbeda, pero la contratación de Adam Bareiro apagó urgencias y el joven dilató su renovación contractual.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene una larga lista de negociaciones ríspidas con diferentes representantes y la incertidumbre entorno al delantero comienza a generar algunos interrogantes.

Esta tarde, el titular del Consejo de Fútbol Xeneize, Marcelo Delgado, habló en el canal TyC Sports al respecto y dijo: “No nos inquieta su situación contractual. Su renovación es lo principal y esperamos resolver ese tema, después analizaremos posibles ofertas”.

Marcelo Delgado, el titular del Consejo de Fútbol de Boca.

Interpretando sus palabras, el dirigente reflejó que el club tiene tiempo todavía: 31 de diciembre. Como la situación no viene sencilla, la próxima ventana en el mercado de pases podría marcar su salida y provocarle a Boca el ingreso de la cláusula.

El monto fijo que cualquier institución debe abonar para quedarse con Zeballos es de 20 millones de dólares. En la nueva letra del contrato, el monto actualizado de la misma es uno de los grandes temas. No es solo una cuestión de suma salarial, sino de un monto millonario razonable como para tener la chance en el exterior.

No es un pibe

El Changuito hace tiempo que no es un juvenil en Boca, a pesar de sus 23 años de edad.

El santiagueño debutó en primera división en 2020 y acumuló desde entonces 133 partidos en la máxima categoría.

Con 16 goles y 14 asistencias, su mejor momento deportivo fue bajo el mando de Úbeda que comienza a recuperarlo de poco tras un desgarro del bíceps femoral de la pierna izquierda, pero sin tanta urgencia y mirando hacia el receso de mitad de año no sólo en la faz deportiva.