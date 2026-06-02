El tenis femenino volverá a tener una de sus máximas figuras en competencia. Serena Williams confirmó su regreso al circuito profesional a los 44 años luego de una extensa pausa iniciada tras el US Open 2022. La estadounidense participará en el torneo de dobles de Queen's gracias a una invitación especial otorgada por la organización.

La noticia fue comunicada este lunes por la WTA, que oficializó la presencia de la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en el tradicional certamen londinense. El torneo comenzará el 8 de junio y funciona como una de las principales escalas preparatorias para Wimbledon.

La ex líder del ranking no disputaba un encuentro oficial desde su despedida en Nueva York. En aquella ocasión evitó referirse a un retiro definitivo y explicó que estaba "evolucionando" hacia una nueva etapa lejos de la competencia profesional.

En paralelo al anuncio del circuito, la Federación Británica de Tenis difundió un mensaje celebrando la vuelta de la histórica campeona: “Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships”.

En un video que se viralizó, la ex número uno del mundo confirmó su retorno a la actividad

La trayectoria de la norteamericana la ubica entre las mejores jugadoras de todos los tiempos. Permaneció 319 semanas en la cima del ranking mundial, conquistó 73 trofeos individuales y logró completar el denominado Serena Slam, al encadenar los cuatro Grand Slam de manera consecutiva en dos períodos diferentes: entre 2002 y 2003, y nuevamente entre 2014 y 2015.

También dejó una huella imborrable en los Juegos Olímpicos. Sumó cuatro medallas doradas, una en singles y tres en dobles junto a Venus Williams, consolidando una sociedad histórica dentro del deporte.

Su impacto trascendió ampliamente los resultados dentro de la cancha. La potencia de su juego, la fortaleza mental y su capacidad para atraer nuevas audiencias transformaron el tenis moderno. Además, se convirtió en una referencia global vinculada a la igualdad, la diversidad y el empoderamiento femenino.