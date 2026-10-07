Rolando Figueroa recibió a los neuquinos que hicieron historia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El esfuerzo, la dedicación y los resultados de los deportistas neuquinos tuvieron su reconocimiento. El gobernador Rolando Figueroa recibió este miércoles a parte de la delegación que representó a la provincia en los XIII Juegos Suramericanos, disputados en Santa Fe, donde logró una destacada cosecha de diez medallas.

A qué deportistas neuquinos recibió el gobernador Figueroa

Del encuentro participaron Abril Garzón, Facundo Chávez, Wanda Arca, Esteban Silva y José Luis Acuña, protagonistas en ciclismo, esports, tiro con arco y taekwondo. Cada uno llegó a la competencia con un objetivo y volvió con una experiencia que ya forma parte de la historia del deporte neuquino.

La delegación estuvo integrada por 11 atletas y consiguió tres medallas de oro, una de plata y seis de bronce. Los campeones fueron José Luis Acuña, en taekwondo; Benjamín Gader, en patín; y Facundo Chávez, en esports. También hubo podios para Esteban Silva, Manuel Turone, Matías Contreras, Abril Garzón, Wanda Arca y Pilar Etchechoury.

Más allá de las medallas, la participación dejó otros logros importantes. Esteban Silva consiguió la clasificación a los Panamericanos de Lima, mientras que varios de los atletas sumaron una experiencia internacional clave para sus carreras.

Durante el encuentro, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los deportistas y anticipó la presentación del plan de infraestructura deportiva y cultural que se realizará el 14 de octubre en el estadio Ruca Che, durante el evento Neuquén Vive.

La provincia cuenta actualmente con un programa de becas que alcanza a 56 atletas. A esto se suma Alentando el Deporte, una iniciativa conjunta entre Vista Energy, Fundación Laureus Argentina y el Gobierno de Neuquén que busca acompañar a deportistas amateurs y fortalecer el desarrollo de distintas disciplinas en todo el territorio provincial.

Con diez medallas en una competencia que reunió a atletas de 15 países, Neuquén cerró su participación en Santa Fe con una actuación que volvió a poner en escena el talento deportivo que existe en la provincia.