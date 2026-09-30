Pasó la edición XIII de los Juegos Suramericanos en Rosario. Argentina hizo una gran actuación quedando en el segundo lugar del medallero, y Neuquén, estableció una presentación con grandes resultado en sus 11 deportistas, donde se destacó Abril Garzón, ciclista que se colgó el bronce en la prueba de Madison.

Los Juegos Suramericanos dejaron una fuerte presencia de neuquinos, no solo compitiendo, sino también arriba de los podios. Abril Garzón fue una de las destacas dentro del Ciclismo, cumpliendo diferentes roles en el equipo. Previo a la competencia, dos semanas antes, sufrió una caía en un entrenamiento que le dejó el tobillo en malas condiciones, pero que no le prohibió correr. En la maratón de ruta, fue clave en la estrategia para que Benedetti termine ganando el oro; preparó durante un mes y medio la persecución por equipo donde el equipo hizo el record argentino, escapándose la medalla por apenas medio segundo.

La neuquina, junto a Maribel Aguirre, lograron el bronce en Madison

El premio llegó en la Madison, competencia donde se confirmó el equipo a último momento. “La medalla iba a llegar porque la estábamos buscando. No le dimos mucha más opción “dijo la neuquina en visita a Grito Sagrado, Agregando además que “Nosotros, hasta la noche previa a correr la Madison, no sabíamos quién la corría. De hecho, la Madison fue el miércoles y nosotras fuimos todas el martes a la pista. Todas dejamos la bici lista, por las dudas de quien la corría”.

Para Garzón, el podio fue uno de los momentos más destacados de su carrera, “Creo que el más importante, pero la verdad es que el Argentino de Ruta fue el más emocionante, porque justamente yo no me lo creía y lo conseguí. Y este, en cambio, lo veníamos buscando, era la medalla, era nuestra”.

EL logro llegó luego de no poder conseguir el podio en la persecución, prueba que habían preparado y que habían apuntado “Más allá de que no agarramos la medalla, habla mucho del trabajo que trajo cada una personalmente, de la concentración que tuvimos, que es esencial para un trabajo en equipo, y del potencial que tiene, porque sin querer queriendo hicimos récord argentino, totalmente increíble, que nunca antes había pasado”.

La medallista Suramericana visitó Grito Sagrado

En una edición de juegos donde quedó expuesto, por muchos deportistas nacionales, la falta de acompañamiento; Neuquén mostró otra cara con sus representantes, donde la ciclista forma parte del Plan de Becas. “Me atrevo a decir que los deportistas neuquinos somos los que más apoyo recibimos. A mí, este año, yo me fui a Europa y pedí un aporte a la provincia. Hice un presupuesto, todo como corresponde, y lo que yo pedí me lo dieron” sumando además que también concursó y ganó en el proyecto de la Fundación Laureus, esto le permitió poder cambiar la bicicleta de Ruta, y hacer lo mismo con la de pista el año próximos. “La verdad que la provincia y este concurso del que fui parte me ayudaron muchísimo”.

Un 2026 con objetivos cumplidos para la ciclista de Huinganco, que en mayo se había consagrado campeona argentina en Maratón, y ahora logró una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos, “Se cumplió todo lo que me propuse, súper contenta con esta parte del año, porque ya mis dos objetivos más importantes, se podría decir, eran el Campeonato Argentino de Ruta y estos Juegos. Ahora quedan un par de competencias, todavía no se terminó el año, quedan un par de meses, así que se sigue corriendo. Una competencia más como importante y ya el resto es empezar a pensar en el próximo año”.

Para la neuquina, ahora se viene el Gran fondo argentino, y el argentino de pista en noviembre. El gran objetivo será buscar en febrero del 2027 un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima, en la competencia de misma envergadura.

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