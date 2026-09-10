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UEFA Champions League

La Roma de los argentinos debuta en la Champions League ante Fenerbahçe

El elenco italiano, que tendrá a Dybala, Soulé, Molina, Castro y Balerdi, retorna a la máxima competición europea luego de seis años de ausencia con una difícil visita a Estambul.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 11:22
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Con Dybala, Soulé y otros tres argentinos, Roma se mide ante Fenerbahçe.

En busca de extender su buen presente, Roma debuta en la Champions League visitando desde las 13.45 a Fenerbahçe por la primera fecha de la fase liga. La Loba, que tendrá a los cinco argentinos de su plantel a disposición, hará su reaparición en el máximo torneo de clubes a nivel europeo tras seis años de ausencia visitando a los turcos en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul. El duelo es transmisión de Fox Sports y Disney+.

El conjunto de la capital italiana se movió mucho en el mercado de pases y por ahora el inicio de temporada fue inmejorable, con tres victorias sobre tres partidos y la punta de la Serie A, la última ante Atalanta con un gol de Matías Soulé y una asistencia de Paulo Dybala. A estos dos, ya consolidados, se le sumaron Santiago Castro, Nahuel Molina y, a último momento, Leonardo Balerdi, conformando una verdadera legión argentina que intentará aportar a que Roma vuelva a levantar un título, algo que no sucede desde la Conference League de 2021/2022.

La Roma vuelve a Champions tras seis años de ausencia. (Foto: Giuseppe Maffia)

Por su parte, del otro lado está un Fenerbahçe que ha hecho una gran inversión esta temporada para ser uno de los equipos que aspiren a los octavos de final de Champions. Los turcos superaron tres rondas de clasificación previas y también retornan a la fase final del torneo tras una ausencia de 18 años. Con Mason GreenwoodNathan Aké como grandes incorporaciones en este mercado, los Canarios Amarillos pretenden un buen inicio ante su gente.

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