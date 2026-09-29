En una conferencia de prensa que tuvo varios temas, Lionel Scaloni confirmó qué pasará con la camiseta número 10 de la Selección Argentina después de la despedida de Lionel Messi. El entrenador aseguró que, como en estos partidos amistosos no hay obligación de asignarla, nadie utilizará el histórico dorsal ante Bolivia y Burkina Faso. Ante Benín, naturalmente, Messi volverá a llevarlo en el que será su encuentro de despedida de la Albiceleste.

“En estos partidos no tenemos la obligación de que alguno use la 10 por lo que sabemos, así que hasta el partido de Leo no se la daremos a nadie”, dijo Scaloni. De esta manera, la camiseta que utilizó Messi casi exclusivamente desde el año 2008 en adelante quedará reservada para su último partido con con Argentina en el Monumental.

Después de ese encuentro, Scaloni comentó que el cuerpo técnico deberá decidir quién será el encargado de heredar el número. “Después ya veremos a quién se la daremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla, pero aún no lo hemos definido”, afirmó el Gringo, descartando la idea de que la emblemática casaca sea utilizada de manera rotativa.

Los últimos en usar la '10'

El que había utilizado la número 10 de la Selección por última vez sin contar a Messi había sido uno que retornó a la Albiceleste en esta convocatoria: Franco Mastantuono, quien la llevó en la derrota 1-0 ante Ecuador por las Eliminatorias en septiembre de 2025. Antes del jugador de Real Madrid que está a préstamo en Fiorentina, el último que se había puesto su camiseta había sido Ángel Correa, en la doble fecha de clásicos de marzo en el año 2025, en lo que Argentina superó 1-0 a Uruguay y 4-1 a Brasil.