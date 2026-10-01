En lo que será sin duda una noche inolvidable para él, Román Vega tuvo su estreno con la Selección Argentina en el duelo ante Bolivia. El lateral izquierdo arrancó de titular con la Albiceleste en el estadio Mario Alberto Kempes y se convirtió en el jugador número 66 en debutar durante el ciclo de Lionel Scaloni. El defensor del Zenit había recibido su primera convocatoria para esta fecha FIFA y tuvo su bautismo en el primero de los tres amistosos de la Scaloneta.

Con recorrido previo en Argentina en juveniles (disputó el Mundial Sub-20 en 2023) y en los Juegos Olímpicos de París 2024, el lateral de 22 años formado en Argentinos Juniors siempre fue visto como un talento. De hecho, Vega tuvo una experiencia en España en 2022, cuando Barcelona lo incorporó a préstamo para su filial y allí disputó 17 partidos. Luego regresó al Bicho, se consolidó en el plantel profesional y despertó el interés de distintos clubes importantes, con River haciendo fuerza para incorporarlo, aunque finalmente esa transferencia no se concretó.

Su llegada al Zenit de Rusia le permitió dar otro salto en su carrera y terminó convenciendo a Scaloni para recibir la primera oportunidad en la Mayor en un puesto donde el entrenador busca y necesita alternativas de cara al futuro, con un Nicolás Tagliafico de 34 años, un Marcos Acuña que parece alejado de un retorno a las convocatorias y un Facundo Medina que cumplió en ese puesto pero su principal función es como zaguero central.

Vega, el número 66

Con su estreno, Vega se sumó a una lista que desde aquel primer encuentro en 2018 no paró de sumar nombres. En los últimos tiempos los futbolistas que se habían incorporado fueron Franco Mastantuono, Lautaro Rivero, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone, Agustín Giay y Gabriel Rojas. Uno por uno, enumeramos a cada uno de los jugadores que tuvieron su debut con Argentina desde que Scaloni asumió.