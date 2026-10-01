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Un debut más

Román Vega, el jugador número 66 que debutó con Scaloni en la Selección Argentina

En la primera convocatoria de su carrera, el lateral del Zenit surgido en Argentinos Juniors se sumó a la extensa nómina de jugadores que se estrenaron con la Albiceleste en el ciclo del DT.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 22:10
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Román Vega tuvo su estreno oficial con la Selección. (Foto: IG romaanvega)

En lo que será sin duda una noche inolvidable para él, Román Vega tuvo su estreno con la Selección Argentina en el duelo ante Bolivia. El lateral izquierdo arrancó de titular con la Albiceleste en el estadio Mario Alberto Kempes y se convirtió en el jugador número 66 en debutar durante el ciclo de Lionel Scaloni. El defensor del Zenit había recibido su primera convocatoria para esta fecha FIFA y tuvo su bautismo en el primero de los tres amistosos de la Scaloneta.

Con recorrido previo en Argentina en juveniles (disputó el Mundial Sub-20 en 2023) y en los Juegos Olímpicos de París 2024, el lateral de 22 años formado en Argentinos Juniors siempre fue visto como un talento. De hecho, Vega tuvo una experiencia en España en 2022, cuando Barcelona lo incorporó a préstamo para su filial y allí disputó 17 partidos. Luego regresó al Bicho, se consolidó en el plantel profesional y despertó el interés de distintos clubes importantes, con River haciendo fuerza para incorporarlo, aunque finalmente esa transferencia no se concretó.

Su llegada al Zenit de Rusia le permitió dar otro salto en su carrera y terminó convenciendo a Scaloni para recibir la primera oportunidad en la Mayor en un puesto donde el entrenador busca y necesita alternativas de cara al futuro, con un Nicolás Tagliafico de 34 años, un Marcos Acuña que parece alejado de un retorno a las convocatorias y un Facundo Medina que cumplió en ese puesto pero su principal función es como zaguero central.

Vega, el número 66

Con su estreno, Vega se sumó a una lista que desde aquel primer encuentro en 2018 no paró de sumar nombres. En los últimos tiempos los futbolistas que se habían incorporado fueron Franco Mastantuono, Lautaro Rivero, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone, Agustín Giay y Gabriel Rojas. Uno por uno, enumeramos a cada uno de los jugadores que tuvieron su debut con Argentina desde que Scaloni asumió.

  1. Gerónimo Rulli
  2. Renzo Saravia
  3. Exequiel Palacios
  4. Gonzalo Martínez
  5. Giovanni Simeone
  6. Walter Kannemann
  7. Alan Franco
  8. Matías Vargas
  9. Franco Cervi
  10. Franco Vázquez
  11. Santiago Ascacíbar
  12. Rodrigo Battaglia
  13. Rodrigo De Paul
  14. Juan Foyth
  15. Gastón Giménez
  16. Paulo Gazzaniga
  17. Lisandro Martínez
  18. Gonzalo Montiel
  19. Domingo Blanco
  20. Matías Suárez
  21. Esteban Andrada
  22. Iván Marcone
  23. Matías Zaracho
  24. Juan Musso
  25. Lucas Martínez Quarta
  26. Nicolás Domínguez
  27. Alexis Mac Allister
  28. Leonardo Balerdi
  29. Adolfo Gaich
  30. Lucas Ocampos
  31. Nicolás González
  32. Facundo Medina
  33. Emiliano Martínez
  34. Cristian Romero
  35. Julián Álvarez
  36. Nahuel Molina
  37. Emiliano Buendía
  38. Lucas Boyé
  39. Marcos Senesi
  40. Thiago Almada
  41. Nehuén Pérez
  42. Enzo Fernández
  43. Alejandro Garnacho
  44. Facundo Buonanotte
  45. Valentín Barco
  46. Walter Benítez
  47. Valentín Carboni
  48. Valentín Castellanos
  49. Nicolás Paz
  50. Giuliano Simeone
  51. Franco Mastantuono
  52. José Manuel López
  53. Aníbal Moreno
  54. Lautaro Rivero
  55. Facundo Cambeses
  56. Kevin Mac Allister
  57. Joaquín Panichelli
  58. Gianluca Prestianni
  59. Máximo Perrone
  60. Agustín Giay
  61. Gabriel Rojas
  62. Santiago Beltrán
  63. Nicolás Capaldo
  64. Tomás Aranda
  65. Joaquín Freitas
  66. Román Vega
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