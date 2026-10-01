En el primero de sus tres compromisos en esta fecha FIFA, la Selección Argentina empata sin goles ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de la serie de amistosos internacionales que disputará en el país. Con Lautaro Martínez junto a Julián Álvarez en el ataque como lo más destacado, es el primer encuentro de la Albiceleste luego de la final del Mundial 2026. El cotejo es transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios.

En cuanto al equipo, Lionel Scaloni plantea algunas sorpresas en la formación. En los laterales, finalmente Agustín Giay por un lado y Román Vega por el otro serán quienes inicien, en tanto que Exequiel Palacios tomará el lugar del suspendido Enzo Fernández en el medio y Gianluca Prestianni se mete en el cuadro titular ganando una pulseada que en principio estaba entre Valentín Barco y Franco Mastantuono, que esperarán su lugar entre los suplentes.

El Kempes ovacionó al Dibu

Ni bien Emiliano Martínez salió a calentar, la gente se fue levantando de sus asientos para brindarle todo su cariño al arquero campeón del mundo en este reencuentro de la Albiceleste con su público en Córdoba.

Formaciones

Argentina: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquin, Efraín Morales, Marcelo Torrez, Roberto Fernández; Robson Matheus, Héctor Cuellar, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Jesús Maraude. DT: Óscar Villegas.

TV: Telefé y TyC Sports.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 junto al Super Mitre Deportivo.

La previa

Luego de aquel último encuentro, la noticia más resonante en el seno del conjunto nacional fue el anuncio de que Lionel Messi dio un paso al costado de la Selección. Sin Leo, que viajará en los próximos días al país para jugar el último amistoso contra Benín y se despedirá definitivamente del seleccionado ante los hinchas. Otros que no fueron convocados para estos dos primeros encuentros fueron Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que sí estarán ante el elenco africano.

Messi, que no jugará ante Bolivia y Burkina Faso, utilizará una camiseta especial en su partido despedida.

En la víspera del partido ante la Verde que marcará el inicio de una nueva etapa, Lionel Scaloni probó un equipo con varias novedades, como la presencia de Román Vega como lateral izquierdo, pero en el que destaca la dupla Julián Álvarez-Lautaro Martínez en el ataque. La única duda del entrenador está en el mediocampo, donde Franco Mastantuono y Valentín Barco se disputan un lugar en el once. Después de jugar ante elenco boliviano, el combinado nacional enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie ante Benín el martes 6, en el partido que marcará la despedida de Messi ante el público argentino.

Por el lado de Bolivia, el conjunto del altiplano, que se quedó a las puertas de disputar el Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Irak la final del Repechaje Internacional en abril, acumula tres derrotas consecutivas en amistosos. Tras perder 4-0 ante Escocia y Argelia en la previa de la Copa del Mundo, la Verde viene de caer ante Paraguay por 2-0 en el Audi Field de Washington.