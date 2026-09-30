La Selección Argentina vuelve a jugar este miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido comenzará a las 21 y será el primero después de la final del Mundial 2026. También marcará el inicio de la era post Messi.

El encuentro se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Para quienes prefieran seguirlo por internet, estará disponible a través de TyC Sports Play y Mi Telefe, además de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

La probable formación de Argentina ante Bolivia

Lionel Scaloni no confirmó el once titular en la conferencia de prensa, pero el equipo empieza a tomar forma con una mezcla de históricos y nuevos nombres. La probable alineación es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Comienza la era post Messi

La gran novedad será la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una sociedad que se dio muy pocas veces en el ciclo anterior. La ausencia de Messi habilita esta posibilidad sin la necesidad de mantener el equilibrio que exigía el Diez.

Las nuevas capitanías tras la salida de Messi

Scaloni confirmó la nueva línea de capitanes. Cristian "Cuti" Romero será el primer capitán, heredando el brazalete de Messi. Emiliano "Dibu" Martínez ocupará el segundo lugar y Lautaro Martínez el tercero.

"No buscamos un caudillo, buscamos gente positiva", explicó el entrenador. "El capitán, hoy Cuti, además de ser un gran jugador aceptó la responsabilidad de la cinta".

El futuro de la camiseta número 10

Scaloni también aclaró qué pasará con la camiseta número 10 tras la despedida de Messi. "En estos partidos no tenemos la obligación de que alguno use la 10, así que hasta el partido de Leo no se la daremos a nadie", afirmó.

El astro rosarino jugará su último partido con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental.

El historial y los datos del partido

Argentina y Bolivia se enfrentaron en 43 ocasiones, con 31 victorias para la Albiceleste, 7 derrotas y 5 empates. Como local, Argentina nunca perdió ante Bolivia. En los últimos 10 encuentros, se impuso en 9.

El árbitro será el colombiano Jhon Ospina. Por ser un amistoso, no habrá VAR.