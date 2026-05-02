El presente de Franco Colapinto no solo se destaca dentro de la pista, sino también fuera de ella. En pleno Gran Premio de Miami, el piloto argentino protagonizó una escena que rápidamente captó la atención: un romántico intercambio con Maia Reficco que confirmó lo que muchos sospechaban.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a Franco Colapinto acercándose al paddock con el uniforme de Alpine, donde fue recibido por Maia Reficco con una sonrisa cómplice. Entre risas y palabras al oído, el momento culminó con un beso que selló públicamente la relación.

Este gesto, cargado de intimidad, se dio en un contexto profesional inmejorable para el piloto. Durante la qualy sprint, Franco Colapinto logró posicionarse en el octavo lugar, firmando una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1.

Con un tiempo de 1:29.320, el argentino se metió entre los diez más rápidos y quedó a un paso de igualar un hito histórico del automovilismo nacional. La referencia inevitable es la actuación de Carlos Reutemann en Brasil 1982, una marca que sigue vigente.

La jornada estuvo liderada por Lando Norris, quien se quedó con la pole position, pero Franco Colapinto logró destacarse en un competitivo pelotón que incluyó a figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Mientras tanto, en el plano personal, la historia con Maia Reficco suma cada vez más capítulos. Días antes, ambos habían sido vistos en Buenos Aires compartiendo actividades públicas y privadas, en medio de la agenda intensa del piloto.

Uno de los momentos más comentados fue su paso por Estancia Vigil, donde se mostraron relajados y muy cercanos. Esa exposición mediática no hizo más que alimentar las versiones de romance, que ahora quedaron confirmadas con el beso en Miami.

Lejos del ruido, la pareja también aprovechó para disfrutar de momentos más tranquilos en la playa antes de la competencia. Allí, tanto Franco Colapinto como Maia Reficco dejaron ver una faceta más natural, consolidando una historia que crece a la par del éxito profesional.