Nicolás González volvió a quedar bajo la lupa por un dato de su vida privada que, hasta ahora, no tuvo confirmación oficial. Según contaron en LAM, el futbolista de la Selección Argentina estaría esperando su primer hijo con Ludmila Isabella, aunque ambos habrían elegido mantenerse en silencio.

El nombre de la modelo no aparece aislado en esta historia. Ludmila Isabella fue pareja de Lautaro Acosta, ídolo de Lanús, con quien tiene un hijo y atravesó una situación judicial por violencia de género. Ese antecedente, sumado a los acuerdos familiares y económicos que todavía rodearían el vínculo, explicaría parte del hermetismo actual.

En el programa de América TV, Juli Argenta marcó que ni Nicolás González ni su pareja salieron a validar públicamente la versión. "No lo confirmaron, tampoco descartaron. Lo que creo es que como ella tiene una complicación con su ex, quizas tenga que ver con esto", expresó, al intentar explicar por qué el embarazo no fue anunciado.

La panelista también dio detalles sobre el conflicto previo de Ludmila Isabella con Lautaro Acosta. "Como tiene un hijo con el Laucha Acosta, recuerdan que le hizo una denuncia por violencia de género, fueron y vinieron muchas veces, hasta que arreglaron la parte ecónomica. Ella ahora recuperó el vínculo con la familia de él, pero ellos no se hablan. Según la versión de él, porque ella no da su versión, se está haciendo cargo del chico por completo. Ella va y viene, pero está casi instalada en Madrid”, contó.

El presente sentimental de Nicolás González también aparece atravesado por una historia reciente. El jugador había terminado su relación con Paloma Silberberg en medio de fuertes versiones y luego blanqueó su romance con Ludmila Isabella. Sobre esa etapa, en LAM explicaron: “Ellos tuvieron una relación con muchísima piel, química. Él se separó de Paloma en medio de infidelidades. Lo blanquearon en Año Nuevo, más o menos, y los tiempos del embarazo estarían ahí. Nico no tiene hijos, sería su primer hijo. Se tatuaron juntos, fue una relación que aceleró a fondo”.

La figura de la modelo, además, ya era conocida en algunos espacios mediáticos. “Es modelo, influencer. El año pasado la veía en NET. Conduzco un programa con Diego Suárez. Es raro que vio nuestras historias donde confirmábamos el embarazo y no reaccionó ni respondió”, agregaron sobre el silencio que mantuvo tras la versión.

Por ahora, el dato quedó instalado entre indicios, lecturas del entorno y la falta de una respuesta directa. Mientras el futbolista sigue enfocado en su carrera, el posible embarazo abrió otro frente alrededor de una relación que, según contaron, avanzó rápido y todavía conserva demasiadas zonas sin aclarar.