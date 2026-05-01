Tras la suspensión de la gira por Oriente Medio, la Fórmula 1 reanuda su temporada 2026 con la cuarta fecha que se concentra en Miami y tiene al argentino Franco Colapinto en la octava posición para el Sprint del sábado, a poco más de un segundo y medio del británico Lando Norris de Mc Laren que marcó el mejor tiempo hasta el momento.

El piloto de Alpine ya vivió la euforia y reconocimiento argentino hace una semana en el Roud Show en Buenos Aires, pero ahora llegará el momento de acelerar por los puntos. Exigencia máxima de Alpine que ratificó el carisma del número 43, pero ahora implora puntos de su parte.

El Sprint (carrera corta) reparte puntos y más allá de la movida publicitaria en la Argentina, Colapinto comienza a necesitar dar respuestas deportivas para el equipo francés que tendrá a Pierre Gasly un par de puestos más atrás (10).

Tras la echición en Buenos Aires, llegan las obligaciones para Colapinto con Alpine en Miami.

La primera señal positiva en Estados Unidos es que el de Pilar terminó por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly que se ubicó décimo.

Esperando a Messi

El capitán de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Messi, dejó la sensación que irá a la carrera final el domingo. En Alpine hay una movida exclusiva el respecto porque todo está dado para que el encuentro de se dé en la previa al Gran Premio.

Antes, el sábado desde las 13 se correrá el Sprint y desde las 17 se vivirá la clasificación final para la carrera del domingo que también comenzará a las 17.