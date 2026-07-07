La ilusión de Estados Unidos en el Mundial 2026 llegó a su fin y una de las imágenes más significativas de la eliminación tuvo como protagonista a Mauricio Pochettino. Tras la derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final, el entrenador argentino reunió a todos sus jugadores en el centro del campo de juego y les dirigió unas palabras en un gesto que reflejó el golpe que significó la despedida del torneo.

El seleccionado estadounidense llegaba al encuentro con expectativas altas después de una campaña que había despertado el entusiasmo de su público. Sin embargo, la previa estuvo marcada por la controversia que generó la decisión de FIFA de dejar sin efecto la expulsión de Folarin Balogun, una medida celebrada por Pochettino, quien había defendido públicamente a su delantero al considerar injusta la sanción original.

" No hay nada que debatir, es para felicitar a la FIFA. Esa decisión es fantástica. No solo porque tenemos otro jugador, sino también por el fútbol. La roja fue injusta", había señalado el técnico rosarino antes del encuentro, convencido de que el atacante podía ser una pieza importante en una instancia decisiva.

Pero dentro de la cancha la historia fue diferente. Bélgica mostró una versión sólida y contundente, aprovechó los errores defensivos del conjunto local y castigó cada desajuste para construir una victoria amplia. Charles De Ketelaere fue la gran figura con un doblete, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron la goleada que dejó sin respuestas al equipo estadounidense.

La frustración comenzó a notarse mucho antes del final. Tras el primer gol belga, las cámaras captaron a un Pochettino visiblemente molesto, descargando su bronca contra el banco de suplentes al entender que su equipo no había reaccionado de la manera esperada. El entrenador vivió cada minuto con intensidad, consciente de que el sueño mundialista se estaba escapando.

A pesar de algunos pasajes en los que Estados Unidos intentó reaccionar y del descuento convertido por Malik Tillman, el conjunto anfitrión nunca logró sostener la presión sobre un rival que manejó mejor los tiempos del partido y mostró una jerarquía superior en los momentos decisivos.

Consumada la eliminación, llegó la escena que resumió la noche. Pochettino reunió al plantel en el césped del estadio de Seattle y habló durante varios minutos con sus futbolistas. No hubo reproches ni gestos ampulosos. Solo un mensaje de respaldo y agradecimiento para un grupo que había alimentado la ilusión de avanzar más lejos en la Copa del Mundo.

De esta manera, Estados Unidos se despidió del Mundial 2026 antes de lo esperado. Bélgica continúa su camino entre los ocho mejores del torneo, mientras que el equipo de Pochettino deberá iniciar una etapa de análisis y reconstrucción después de una eliminación que dejó dolor, pero también enseñanzas para el futuro.