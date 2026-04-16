Ronaldo Nazário, leyenda de la Selección de Brasil, contó detalles de las convulsiones que padeció en la previa a la final del Mundial 1998, en la que Francia se impuso por 3 a 0 en medio de un clima de misterio y distintas teorías conspirativas.

El Fenómeno -quien era estrella del Inter en ese momento- había marcado cuatro goles y fue vital para que la Verdeamarela alcance la última instancia de esa Copa del Mundo. Sin embargo, sufrió problemas de salud apenas unas horas antes del encuentro, mientras estaba en la concentración con sus compañeros.

"Todo muy bien hasta las 12, en la comida. Comimos, volvimos a la habitación. Yo, con Roberto Carlos. Como siempre en la Selección, estuve con Roberto. Me lavé los dientes y me acosté para dormir un par de horas en la siesta. Me tumbé. Para mí, me había dormitado. A los 10 minutos, me despierto y estaban el médico, Roberto, otros jugadores que habían pasado por el pasillo. Me contaron que había tenido una convulsión", expresó Ronaldo.

La primera reacción de la delegación era que no juegue el partido. Ronaldo no quería saber nada con esa posibilidad y no estaba dispuesto a perderse el duelo con Francia: "¿Están locos? ¿Cómo no voy a jugar la final? Estoy aquí, estoy bien. Hacemos las pruebas y estemos seguros de que mi salud esté bien y vamos al estadio. Voy a jugar sí o sí este partido".

El ex delantero del Real Madrid también reveló cómo reaccionó Mario Zagallo, entrenador del equipo. "También le pasó que pensó :'Si Ronaldo, el mejor del mundo, me está diciendo que está bien y quiere jugar, lo voy a poner a jugar'", reveló en una entrevista con Gary Lineker en FIFA +.

Ronaldo finalmente jugó y fue una sombra. Francia pasó por arriba a Brasil: ganó por 3-0, con dos goles de Zinedine Zidane y otro de Emmanuel Petit. Para Les Blues fue su primera estrella. Para Brasil, una pesadilla, con Ronaldo en el ojo de la tormenta, en medio de teorías conspirativas que lo llevaron, incluso, a dar explicaciones en el Congreso en su país.

"Se habló de complot, teoría de conspiración, que la Copa se había vendido a Francia, de Nike... Lo primero, me reía. Es totalmente impensable que puedan dudar de nuestra capacidad de deportistas... Es una falta de respeto. Tuve que ir a la Cámara de Diputados a explicar qué había pasado en el Mundial, si habíamos vendido el Mundial para Francia, por qué Nike y no sé qué... Una tortería", explicó.

El exgoleador (quien alzó la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 y también en Corea-Japón 2002 siendo figura recuerda que la final de 1998 es una herida abierta y que "fue muy difícil". "Pero nunca me sentí culpable. Tuve un acto de coraje muy grande. Creo que cualquier otra persona no iría a jugar este partido. No quería salir a una final con miedo de que me pasara algo. Antes perder jugando mal que perder como un cobarde", sentenció.