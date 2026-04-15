Por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, Racing recibe en el Cilindro de Avellaneda a Botafogo de Brasil desde las 19hs, donde buscará un resultado clave pensando en la clasificación.

El elenco que dirige Costas atraviesa dos realidades paralelas: la pasada semana ganó en su debut en la competencia en Bolivia, pero viene de perder dos cotejos seguidos en el Torneo Apertura, uno el clásico de Avellaneda, y el otro ante River; generando dudas y reclamos por parte de los hinchas.

Ahora ante el elenco brasilero, tendrá un duelo clave por la clasificación directa a octavos de final, agregando a ello la recuperación luego del duro golpe de local ante el Millonario, y principalmente despejar dudas tras los reclamos contra un plantel, dirigentes y CT.

Para este juego, Costas tiene una duda en el lateral derecho, donde se disputan un lugar Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio. En el ataque se mantendrá Adrián “Maravilla “Martínez, quien no tuvo buenas presentaciones en los últimos juegos.

Maravilla necesita del gol luego de tres juegos de sequía

En frente estará el Botafogo, que no atraviesa un gran momento. Tiene a Franclim Carvalho como DT hace tres fechas, en un Brasileirao donde se ubica en el puesto 11 con 13 unidades. En el debut de cola igualó ante el Caracas de local por 1-1. N el medio tiene nombres conocidos: Cristian Median y Álvaro Montoro, dos salidos del fútbol argentino.

EL historial reciente entre ambos equipos marca al recopa sudamericana del 2025, donde Racing superó al elenco brasilero con un global de 4-0, ganando ambos cotejos por 2-0, y quedándose con el segundo título en la era Costas.

Probables Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raúl Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Cristian Garay

VAR: Rodrigo Carvajal

Estadio: Presidente Perón