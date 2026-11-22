Rosario Central recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 16 en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Jorge Almirón buscará hacer valer su gran presente futbolístico y avanzar a los cuartos de final. Del otro lado estará el Lobo mendocino, que intentará dar el golpe en Rosario y continuar haciendo historia en su regreso a la máxima categoría.

El Canalla atraviesa un gran momento y llega como uno de los principales candidatos al título. El conjunto dirigido por Jorge Almirón terminó primero en la Zona B con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Además, acumula cinco triunfos consecutivos, el último por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Su fortaleza ofensiva y la solidez que consiguió a lo largo del campeonato lo convierten en un rival complicado, especialmente jugando en el Gigante de Arroyito.

Con Ángel Di María como principal referencia futbolística, Central buscará trasladar ese buen rendimiento a los cruces eliminatorios, donde no tendrá margen de error.

El panorama del conjunto mendocino es diferente. Gimnasia consiguió la clasificación a los playoffs tras finalizar octavo en la Zona A, con 22 unidades, producto de seis victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo conducido por Darío Franco viene de igualar 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el clásico provincial y acumula cuatro encuentros sin conseguir victorias. Su último triunfo fue ante Newell's, por 1-0.

En su primera temporada tras regresar a Primera División luego de 41 años, el Lobo logró meterse entre los 16 mejores y ahora buscará dar un nuevo golpe frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Rosario Central y Gimnasia de Mendoza cuentan con pocos antecedentes oficiales. Se enfrentaron en cinco oportunidades: el Canalla consiguió tres victorias, el conjunto mendocino ganó una vez y el restante terminó igualado. El último antecedente se remonta al 4 de abril de 1982, cuando Rosario Central se impuso por 2-1 en Mendoza, con goles de José Iglesias y Omar Palma. En Rosario, el conjunto auriazul ganó los dos encuentros disputados entre ambos.

Probables Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Datos del partido:

Horario: 16:00.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.