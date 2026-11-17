La cuenta regresiva para la final de la Copa Argentina ya está en marcha y, mientras Boca y Platense se preparan para disputar el título, comienza a tomar fuerza el escenario que recibirá el encuentro decisivo. El Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, aparece como el gran candidato para albergar el choque del próximo miércoles 2 de diciembre.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, Rosario pica en punta en la carrera por quedarse con una de las finales más esperadas del calendario futbolístico. La organización del certamen tiene previsto definir este viernes la sede definitiva y todo indica que la ciudad santafesina cuenta con ventaja sobre las otras alternativas que siguen en carpeta.

Con Córdoba y Mendoza ya descartadas, el estadio canalla quedó bien posicionado para recibir a dos equipos que buscarán cerrar la temporada con una vuelta olímpica. Boca irá por un nuevo título para sus vitrinas, mientras que Platense intentará dar otro golpe y quedarse con una consagración histórica.

Santiago del Estero y La Plata, las otras alternativas

Detrás del Gigante de Arroyito aparece el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que se mantiene como la principal opción de respaldo en caso de que no prospere la alternativa rosarina.

El recinto platense volverá a abrir sus puertas el domingo 29 de noviembre, después de un proceso de remodelación que se extendió durante tres años. Su reinauguración tendrá como protagonista a la Selección argentina femenina, que disputará un amistoso internacional frente a Alemania como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

Además, el estadio fue designado para albergar la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el fin de semana del 12 y 13 de diciembre.

Boca y Platense, a la espera del escenario

Con la fecha definida y los dos protagonistas confirmados, ahora todas las miradas están puestas en la decisión de la organización. La posibilidad de jugar en Rosario gana terreno y el Gigante de Arroyito se perfila para convertirse en el escenario de una final que promete convocar a dos grandes movilizaciones de hinchas.

Este viernes será el día clave para conocer la resolución. Boca y Platense ya saben cuándo jugarán por la gloria; ahora resta conocer dónde se levantará la próxima Copa Argentina.