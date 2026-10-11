En el inicio de la jornada de domingo, San Lorenzo le ganó 1-0 a Deportivo Riestra por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Ciclón, de muy flojo presente, retornó al triunfo en un Nuevo Gasómetro que empezó la tarde caliente y terminó aliviado para seguir soñando con los playoffs, en lo que fue también el primer éxito para Rubén Darío Insúa en este nuevo ciclo al frente del club. El Malevo suma siete sin ganar y quedó a seis del descenso.

El gol de Rodríguez Pagano

La apertura del marcador llegó por intermedio del carrilero izquierdo, que se animó y terminó convirtiendo gracias a la colaboración de Ignacio Arce. Luego de recibir la descarga de Rodrigo Auzmendi, el surgido en inferiores recortó hacia adentro y, ante el mínimo espacio, metió un puntazo de zurda que se le metió por el primer palo ante la floja reacción del arquero visitante.

De esta forma, San Lorenzo queda con 14 unidades en la Zona A, todavía afuera de los ocho que clasifican a los octavos de final, pero le mete presión a los cuatro equipos que tiene a solamente tres puntos en estas cuatro jornadas que quedan. Por su parte, Riestra acumula ahora siete encuentros sin ganar en el Torneo Clausura, y está antepenúltimo en la tabla anual, por lo que mira seriamente de reojo la zona de descenso.

San Lorenzo le ganó a Riestra y cortó su racha de tres sin ganar. (Foto: Fotobaires)

Clima difícil en el Gasómetro

Antes del comienzo del partido, la popular, acompañada por el resto del público dejó un contundente mensaje de repudo por el momento de San Lorenzo, que atraviesa una crisis institucional además de la mala racha. "Basta de fracasados, jugadores mediocres. San Lorenzo es un grande, queremos ser campeones", fue el canto que bajó desde el grueso de la hinchada antes del pitido inicial.

Formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Insúa.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Alexander Díaz y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

TV: ESPN Premium

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Bruno Amiconi.

La previa

Obligado a recuperarse después de la goleada sufrida ante Defensa y Justicia, los dirigidos por Rubén Darío Insúa (que continúa en busca de su primer triunfo desde su regreso al club) vuelven a su estadio con la demanda de volver a sumar de a tres luego de tres encuentros sin hacerlo. San Lorenzo suma 11 puntos en la Zona A y está afuera de los puestos de playoffs, a seis puntos de Independiente, por lo que no ganar hoy dejaría al cuadro azulgrana cerca de la eliminación.

Insúa todavía no ganó en su tercer ciclo al frente de San Lorenzo. (Foto: Prensa CASLA)

Por su parte, Riestra, que también tiene 11 unidades, llega después de empatar 1-1 con Central Córdoba y buscará una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs pero tiene otro objetivo más importante: al confirmarse el descenso de Estudiantes (RC) vía promedios, quedó a seis puntos de Aldosivi, el equipo que está perdiendo la categoría por el camino de la tabla anual, y necesita sumar para no sufrir hasta el final.