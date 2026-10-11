En el que será el clásico de la jornada, Platense y Argentinos Juniors empataron 1-1 por el cruce interzonal de la 12ª fecha del Torneo Clausura 2026. El Bicho arrancó ganando gracias al tanto de Diego Porcel ante un Calamar que igualó con el penal de Franco Zapiola en el segundo tiempo, en una igualdad que les sirve poco a los dos: el suma cinco partidos sin ganar y redujo sus expectativas de clasificación a playoffs, mientras que la visita sigue primero en su zona pero no pudo acercarse la punta de la tabla anual.

Fue un tiempo para cada uno en el Ciudad de Vicente López. Luego del tanto de Porcel a los diez minutos de juego, Argentinos encontró su versión más dominante en el duelo e incluso pudo ampliar la distancia con un tiro de Tomás Molina que dio en el poste. No obstante, la segunda parte tuvo a un Platense más metido que se acercó al arco rival, hizo trabajar a Brayan Cortés y terminó llegando al empate: un penal de Porcel le entregó la chance a Zapiola, que no falló. El Calamar terminó mejor, pero no pudo romper el 1-1 y la historia terminó con una división de puntos que poco sirve a ambos.

Platense 1-1 Argentinos, los goles

A los 10 minutos de partido, el juvenil del Bicho que se metió en el equipo abrió el marcador en el Ciudad de Vicente López. Luego de un centro rechazado a medias, Porcel intuyó donde caería el rebote, se perfiló y sacó un gran zurdazo al segundo palo que se transformó en el 1-0 para Argentinos.

Sin embargo, Platense mostró una mejor imagen en la segunda mitad, generó situaciones y llegó al tanto del empate a veinte minutos del cierre. Un penal de Porcel, que por evitar un córner terminó en un mal mayor, sobre Tomás Silva, le dio la chance a Zapiola, que engañó a Cortés para empatar el duelo.

Formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón, Diego Porcel. DT: Nicolás Díez.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Ciudad de Vicente López. Buenos Aires.

Así llegan al clásico

El conjunto de Vicente López está a 7 unidades de Independiente, que por ahora es el octavo de la zona A y quien marca el límite de clasificación, y ya no tiene margen de error para soñar con pasar a la siguiente ronda del campeonato. Luego de vencer a Estudiantes y meterse en semis de Copa Argentina, y pese a un buen empate 2-2 ante Vélez, los de Martín Palermo necesitan reflotar su floja campaña en el Clausura.

El cipoleño Amarfil será titular en el mediocampo de Platense ante Argentinos Juniors.

El Bicho, líder de la Zona B con 21 puntos, llega a este clásico en mejor forma luego de un triunfo trabajado ante Tigre. El equipo de Nicolás Diez está ante la gran chance de pegar el salto a lo más alto de la sumatoria de todo el 2026, a la espera de lo que pase, a la misma hora de su partido, con Independiente Rivadavia en su visita a Rosario Central. Para el duelo, el DT opta por la vuelta de Brayan Cortés al arco tras la fecha FIFA pese a la buena actuación de Gonzalo Siri ante Tigre, además dos chicos de la casa se meten en el once: Facundo Carrizo y Diego Porcel.