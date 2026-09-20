En uno de los encuentros más atractivos de la jornada, Rosario Central venció por 1-0 a Argentinos Juniors por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El Canalla consiguió un triunfo vital para sus aspiraciones ya que alcanzó al Bicho en la cima de la Zona A y se puso a tiro de su rival en la tabla anual. Con el tanto de Ignacio Ovando, el elenco rosarino se llevó tres puntos que lo acercan a los playoffs y a una posible clasificación a Copa Libertadores por el camino de los puntos acumulados en 2026.

Ovando le dio el triunfo a Central

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, el zaguero de 19 años iba a decretar lo que fue la única anotación del encuentro. Un centro del chileno Vicente Pizarro por la izquierda encontró el salto del defensor, que la puso contra el palo derecho de Brayan Cortés para el 1-0 que sería el resultado definitivo.

El elenco de Jorge Almirón, quien fue expulsado antes de terminar el encuentro, tuvo una ocasión clarísima para ampliar con Jaminton Campaz, pero al colombiano le sacaron su remate en la línea del área. Del lado del Bicho, la sensación amarga quedó por un polémico gol de Tomás Molina que el VAR le anuló en la primera mitad.

Triunfo vital para Central en la carrera por la tabla anual y una posible clasificación a Copa Libertadores. El Canalla quedó en el cuatro puesto de la clasificación sumando 46 puntos, solamente a dos del líder Independiente Rivadavia (que tiene un partido menos) y a uno de Argentinos, su oponente hoy, y Boca.

El gol anulado a Argentinos

La jugada que pudo cambiar el destino del partido se dio unos minutos antes del tanto de Rosario Central y dejó un manto de polémica sobre la decisión. Hernán López Muñoz le puso un pase por arriba de la defensa a Molina, que luego de controlar vencía a Jeremías Ledesma para poner lo que hubiera sido el primer tanto del encuentro, sin embargo la intervención del VAR en la jugada decretó que el tanto del Bicho fuera anulado por fuera de juego.