Instituto venció 3-1 a Talleres en un emocionante clásico cordobés

Instituto, el equipo de Diego Flores, completó un muy buen partido y venció 3 a 1 a Talleres en duelo de equipos de la capital cordobesa en el Monumental del barrio Alta Córdoba. Giuliano Cerato, Alex Luna y Unsain, en contra, fueron los autores de los goles para La Gloria, Maidana descontó en el Matador, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, y terminará como líder de la Zona A más allá de lo que pase en el resto de la jornada.

Uno de los quiebres del partido fue cuando el árbitro neuquino Darío Herrera expulsó al centrodelantero uruguayo Agustín Álvarez Martínez sobre el final del primer tiempo y desde allí, el equipo local logró la posesión del balón y la sumatoria de situaciones de gol.

En los primeros cinco minutos de partido, ambos equipos se repartieron la posesión de la pelota y no generaron situaciones peligrosas. Sin embargo, Talleres tomó el protagonismo pero sin remates al arco. Sobre la mitad del primer tiempo, no hubo jugadas claras de gol. Ambos equipos sumaron infracciones y tarjetas amarillas pero no situaciones peligrosas. A los 35 minutos, Jeremías Lázaro, uno de los volantes mas protagonistas del inicio del encuentro, remató dentro del área pero se fue por centímetros.

La jugada más peligrosa llegó a los 37 minutos: Alex Luna cabeceó dentro del área chica pero Unsain encontró el balón. El rebote lo tuvo Lázaro pero Catalán se impuso en la trayectoria y evitó el primero de la Gloria.

A los tres minutos de agregado del primer tiempo, el árbitro Darío Herrera expulsó a Álvarez Martínez por un cabezazo a Fernando Alarcón. La decision fue intervenida por el VAR donde el principal revisó la jugada.

Sobre el comienzo del complemento, Giuliano Cerato lanzó dos remates al arco que contuvo Unsain. Sin embargo, a los 4 minutos, el lateral de la Gloria volvió a intentar con su remate de volea y abrió el marcador para Instituto.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Alex Luna lanzó un potente tiro libre desde el costado izquierdo del área de Unsain y amplió el marcador para Instituto.

A los 21 minutos, Maidana conectó un cabezazo en el área y descontó en el marcador para Talleres.

Tras el descuento de Maidana, Instituto siguió generando situaciones de gol pero Unsain se agigantó en el arco. Por el lado de la T, no encontró a sus delanteros y continuó sometido por los ataques de la Gloria.

A falta de diez minutos para el final del partido, Jeremías Lázaro marcó el tercero para la Gloria tras una gran jugada individual que Unsain terminó desviando hacia su arco.

Sobre el final del partido, Instituto insistió para marcar el cuarto gol pero el arquero Unsain fue el mayor protagonista en el área de Talleres. De esta manera, la Gloria cerró el partido y le ganó a Talleres 3 a 1.