En busca de una gran noche copera, Rosario Central visita a Corinthians desde las 21.30 por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Canalla visita el Neo Química Arena de São Paulo ante el Timão después del 0-0 del encuentro de ida en el Gigante de Arroyito buscando avanzar a los cuartos de final, donde espera Estudiantes de La Plata. El encuentro es transmisión de Telefé, Fox Sports y Disney+.

El elenco rosarino llega obligado al triunfo para avanzar directamente de ronda. A pesar del dominio en buena parte del partido en Arroyito, se encontró con una gran actuación del arquero Hugo Souza, que le impidió a los de Jorge Almirón sacar ventaja. Luego de jugar con un once alternativo en el 1-0 ante Barracas Central, el equipo será muy similar al de la ida, con la duda de si Vicente Pizarro será de la partida luego de ser mal incluido en la formación ante el Guapo por un error administrativo. Federico Navarro, quien iba a jugar de arranque ese partido, podría meterse en la formación.

Corinthians, por su parte, buscará hacer valer la localía después de haber resistido en Rosario. El Timão recibió la buena noticia de la renovación del neerlandés Memphis Depay, que se encuentra habilitado para formar parte del encuentro y podría ingresar desde el banco. Por otra parte, Yuri Alberto quedó descartado por la lesión muscular que arrastra y el entrenador Fernando Diniz no podrá contar con él ni con Allan, expulsado en el encuentro de ida.

Posibles formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro o Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

TV: Fox Sports, Telefé y Disney+.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena.