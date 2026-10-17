Rosario Central afrontará una nueva prueba fuera de casa cuando visite a Atlético Tucumán por la13° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 20 en el Monumental José Fierro, con dos equipos que llegan con objetivos diferentes: el Canalla quiere consolidarse en la parte alta de la Zona B y el Decano buscará reencontrarse con la victoria.
El conjunto rosarino atraviesa un presente positivo. Viene de golear por 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, resultado que le permitió extender a cinco su racha de partidos sin derrotas y alcanzar la cima de la Zona B.La contundencia ofensiva fue una de las principales señales positivas para el equipo dirigido por Jorge Almirón, que buscará trasladar ese rendimiento a su visita a Tucumán.
Con 22 puntos en 12 presentaciones, Rosario Central comparte la parte más alta de la tabla con Belgrano, Argentinos Juniors y ahora Gimnasia, quien ganó el viernes. Por eso, sumar de a tres será importante para sostenerse entre los protagonistas y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.
Del otro lado estará un Atlético Tucumán que necesita recuperar terreno. El equipo conducido por Julio César Falcioni viene de igualar 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y ocupa el 10° puesto de la Zona B, con 14 unidades.
El Decano sabe que debe empezar a sumar victorias para acercarse a los puestos de clasificación. Ante su gente, tendrá una oportunidad exigente frente a uno de los equipos de mejor actualidad en el campeonato.
Los antecedentes recientes favorecen a Rosario Central en el historial, ya que Atlético Tucumán lleva ocho partidos sin poder vencer al Canalla, una racha que buscará cortar en su estadio.
Probables formaciones:
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Datos del partido:
Horario: 20
Estadio: Monumental José Fierro
Árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Adrián Franklin