Rosario Central afrontará una nueva prueba fuera de casa cuando visite a Atlético Tucumán por la13° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 20 en el Monumental José Fierro, con dos equipos que llegan con objetivos diferentes: el Canalla quiere consolidarse en la parte alta de la Zona B y el Decano buscará reencontrarse con la victoria.

El conjunto rosarino atraviesa un presente positivo. Viene de golear por 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, resultado que le permitió extender a cinco su racha de partidos sin derrotas y alcanzar la cima de la Zona B.La contundencia ofensiva fue una de las principales señales positivas para el equipo dirigido por Jorge Almirón, que buscará trasladar ese rendimiento a su visita a Tucumán.

Con 22 puntos en 12 presentaciones, Rosario Central comparte la parte más alta de la tabla con Belgrano, Argentinos Juniors y ahora Gimnasia, quien ganó el viernes. Por eso, sumar de a tres será importante para sostenerse entre los protagonistas y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.

Di María, titular en el Canalla que visita Tucumán.

Del otro lado estará un Atlético Tucumán que necesita recuperar terreno. El equipo conducido por Julio César Falcioni viene de igualar 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y ocupa el 10° puesto de la Zona B, con 14 unidades.

El Decano sabe que debe empezar a sumar victorias para acercarse a los puestos de clasificación. Ante su gente, tendrá una oportunidad exigente frente a uno de los equipos de mejor actualidad en el campeonato.

Los antecedentes recientes favorecen a Rosario Central en el historial, ya que Atlético Tucumán lleva ocho partidos sin poder vencer al Canalla, una racha que buscará cortar en su estadio.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Horario: 20

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Adrián Franklin