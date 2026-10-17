Con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida como local, Cipolletti partió en micro hacia Mar del Plata. Allí jugará este domingo a las 15:30 la semifinal revancha del Torneo Federal A 2026 ante Alvarado.

Los hinchas de Cipo se congregaron en las adyacencias del estadio y en una extensa caminata acompañaron al rodado durante la calle O’ Higgins, en dirección a Mengelle, con banderas, pirotecnia y mucho fervor. La ilusión en toda la ciudad rionegrina es mayúscula ante la posibilidad histórica de acceder a una final por el ascenso a la Primera Nacional 2027.

El micro del Club Cipolletti partió con el plantel rumbo a Mar del Plata para la semifinal revancha por el Torneo Federal A 2026.

Para eso, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez no deberá perder en el José María Minella. Cualquier otro resultado lo pondrá ante el mejor de San Martín de Formosa y Olimpo de Bahía Blanca que definirán el mismo día en el Norte y con la serie empatada 1 a 1.

Esta vez, todo fue alegría. No hubo incidentes de ningún tipo, excepto por el tránsito que se vio afectado por unos minutos, mientras el plantel subía al móvil de la institución y se terminaba de cargar la utilería.

Los hinchas de Cipolletti caminaron junto al micro por la calle O´Higgins.

El equipo

La formación titular de Cipo no está confirmada, pero se sabe de la ausencia de Federico Acevedo por la expulsión y está la posibilidad del regreso como titular de Nicolás Trejo en la última línea.

El probable equipo titular de Cipolletti para buscar la clasificación sería con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo o Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maximiliano López o Nahuel Luna y Nicolás Peralta.