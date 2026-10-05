A horas de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera, la ciudad de Rosario homenajeó a Lionel Messi con una camiseta gigante con el número 10. La imagen que reconoce al capitán en su ciudad natal está acompañada de la palabra “GRACIAS 10” y fue instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera a solamente un día de su último partido con la Albiceleste, mañana ante Benín en el Monumental.

La iniciativa, impulsada por la marca Adidas, partner de Messi durante casi toda su carrera, es un reconocimiento al camino de Leo y todo lo que consiguió con la Selección en sus 21 años representándola. La camiseta mide más de 30 metros de largo y fue desplegada frente a uno de los lugares más emblemáticos de Rosario. Adempas, durante la noche será protagonista de un mapping audiovisual con imágenes vinculadas a la carrera del astro de 39 años.

En la noche de mañana, Messi se pondrá por última vez la camiseta de la Selección desde las 20 en el estadio Monumental, en un partido que marcará su despedida del público argentino. Será la última vez que el capitán juegue en el país con la Albiceleste, después de una historia que incluyó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.