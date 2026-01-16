La edición 2026 del Rally Dakar está cerca del final y Santiago Rostan volvió a tener un buen día al conseguir mantenerse en el 22° lugar de la general. Luego de la Etapa 12 del viernes, que unió las ciudades de Al Henakiyah y Yanbu, el neuquino completó el tramo finalizando en la 29° posición, que le mantuvo su lugar. Ahora, con sólo un tramo restante, irá por su objetivo de estar entre los veinte mejores.

El piloto del equipo Xraids Experience completó el tramo en 4h 35m 42s, una etapa con un recorrido de 311 kilómetros de especial y 409 de enlace. De esta forma, Rostan quedó a poco más de 45 minutos del alemán Maxi Schek y a 47 del francés Charlie Herbst, los que están 21° y 20° respectivamente en la categoría Rally2. Leonardo Cola, el otro argentino de esta división, terminó 35° y continúa 31° en el acumulado.

Luciano Benavides irá por el título mañana

A pesar de terminar hoy en la segunda posición, Benavides perdió el liderazgo en la categoría principal de motos y definirá todo en la última etapa. El salteño tuvo un tiempo de 3h22m44s, pero Ricky Brabec, su perseguidor, terminó arribó a 3 minutos y 43 segundos por encima de él y le arrebató la cima. A falta de una etapa, el estadounidense tiene una ventaja de 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino, que irá a todo nada en la última etapa.