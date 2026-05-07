River afrontará esta noche una parada incómoda en Venezuela ante Carabobo por la Copa Sudamericana, pero con la cabeza inevitablemente dividida entre el presente continental y el desafío que se le viene el fin de semana. Eduardo “Chacho” Coudet decidió meter mano fuerte en el equipo y apostará por una formación con varios suplentes pensando en el choque decisivo frente a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

El entrenador entendió que el desgaste físico empieza a pasar factura y prefirió cuidar piernas en un momento donde cualquier error puede costar demasiado caro. Por eso, nombres importantes como Tomás Galván y Aníbal Moreno ni siquiera viajaron para el duelo copero, perdiendo así una asistencia perfecta que mantenían desde el comienzo de la temporada.

El caso de Moreno refleja claramente el desgaste que atraviesa River. El mediocampista fue uno de los jugadores más utilizados del semestre y venía acumulando una enorme carga de minutos. Siempre titular, siempre exigido y muchas veces sosteniendo casi solo el equilibrio del equipo en la mitad de la cancha. Del otro lado aparece Galván, otro de los imprescindibles para Coudet, que también sintió el trajín de un calendario cargado y tendrá descanso pensando en el mata-mata del domingo.

La decisión del Chacho deja en evidencia cuál es hoy la prioridad. River sabe que en la Copa todavía tiene margen, aunque mínimo, mientras que en el torneo local ya no hay espacio para equivocaciones. Ante San Lorenzo comenzará la etapa donde perder significa despedirse, y el DT quiere llegar con sus soldados más importantes descansados y enteros.

En ese escenario aparece una nueva oportunidad para Kevin Castaño. El colombiano vuelve a ser considerado después de varias fechas desaparecido de las convocatorias y todo indica que tendrá la chance de arrancar como titular frente a Carabobo. Una posibilidad inesperada para un futbolista que llegó con grandes expectativas, después de una inversión millonaria, pero que nunca logró asentarse ni mostrar el nivel que River esperaba.

Con la llegada de Coudet perdió todavía más terreno y quedó relegado detrás de otros nombres en la consideración del entrenador. Sin embargo, las bajas y la rotación le vuelven a abrir una puerta justo en un momento donde necesita demostrar que todavía puede ser útil para el equipo.

El mediocampista colombiano también quedó en el foco en las últimas semanas por su fuerte actividad en redes sociales. Tras quedar afuera del Superclásico y de otros compromisos importantes, realizó publicaciones que despertaron todo tipo de interpretaciones entre los hinchas. Fotos con mirada desafiante, mensajes ambiguos y posteos que rápidamente se viralizaron alimentaron todavía más las dudas alrededor de su situación.

Ahora tendrá la posibilidad de hablar dentro de la cancha. River necesita sumar en Venezuela para seguir acomodado en su grupo y no complicarse solo en la recta final de la Sudamericana. Pero además, Castaño necesita aprovechar cada minuto para recuperar terreno y demostrar que todavía puede ser una pieza importante dentro de un plantel donde el margen de paciencia empieza a agotarse.

Mientras tanto, Coudet apuesta a encontrar equilibrio entre la obligación de competir y la necesidad de llegar vivo al duelo con San Lorenzo. River se juega mucho en pocos días y esta noche, entre suplentes, rotación y oportunidades inesperadas, habrá varios futbolistas rindiendo examen en silencio.