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Neuquén se prepara para correr

Ruca Che se Mueve abrió las inscripciones para una jornada de 6,5 kilómetros que se podrá disfrutar en familia

La propuesta recreativa se realizará el primer domingo de noviembre en Neuquén capital. La actividad será gratuita y estará abierta a personas de distintas edades. Las inscripciones ya están disponibles de manera online.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 17:10
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La nueva edición de Ruca Che se Mueve propone una jornada gratuita de actividad física para vecinos de Neuquén.

La ciudad de Neuquén se prepara para una nueva edición de “Ruca Che se Mueve”, la iniciativa deportiva que invita a vecinos y familias a compartir una jornada al aire libre. Las inscripciones se habilitaron este lunes y la participación será libre y gratuita. La actividad se desarrollará durante la mañana del primer domingo de noviembre, con el renovado Estadio Ruca Che como punto de partida y llegada.

El recorrido principal será de 6,5 kilómetros y podrá completarse corriendo, trotando o caminando.

Bajo el lema “Hacela a tu ritmo”, la propuesta tendrá un recorrido principal de 6,5 kilómetros, que podrá realizarse corriendo, trotando o caminando. El circuito también incluirá las instalaciones de Espacio Duam, ubicado en cercanías del aeropuerto de Neuquén. La actividad no tendrá carácter competitivo y buscará promover el movimiento y el encuentro entre los participantes.

La convocatoria está dirigida a personas de diferentes edades, con participación prevista de hasta los 75 años. Además, los niños de entre 5 y 10 años tendrán una categoría especial con una distancia de 400 metros, pensada para que puedan sumarse a la jornada con un trayecto adaptado a sus edades.

Las inscripciones para Ruca Che se Mueve ya están abiertas y se realizan mediante las redes sociales oficiales del estadio.

Desde el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura destacaron que el objetivo es fomentar la actividad física colectiva y generar espacios accesibles para la comunidad. En ese sentido, Federico Bolan, vicepresidente de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), sostuvo que la intención es que las familias disfruten de una mañana diferente y compartan la experiencia, más allá del resultado deportivo.

Cómo inscribirse en Ruca Che se Mueve

Quienes quieran participar deberán completar el formulario digital de inscripción, disponible a través de las redes sociales oficiales del Estadio Ruca Che, en la cuenta @estadiorucache. El registro es gratuito y constituye el paso necesario para sumarse a la actividad.

En los días previos al evento se brindarán más detalles sobre el recorrido definitivo, los puestos de hidratación y las instancias de acreditación. De esta manera, la propuesta busca convocar a vecinos de todas las edades a disfrutar del deporte y el aire libre en una jornada recreativa en la capital neuquina.

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