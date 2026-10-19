La ciudad de Neuquén se prepara para una nueva edición de “Ruca Che se Mueve”, la iniciativa deportiva que invita a vecinos y familias a compartir una jornada al aire libre. Las inscripciones se habilitaron este lunes y la participación será libre y gratuita. La actividad se desarrollará durante la mañana del primer domingo de noviembre, con el renovado Estadio Ruca Che como punto de partida y llegada.

El recorrido principal será de 6,5 kilómetros y podrá completarse corriendo, trotando o caminando.

Bajo el lema “Hacela a tu ritmo”, la propuesta tendrá un recorrido principal de 6,5 kilómetros, que podrá realizarse corriendo, trotando o caminando. El circuito también incluirá las instalaciones de Espacio Duam, ubicado en cercanías del aeropuerto de Neuquén. La actividad no tendrá carácter competitivo y buscará promover el movimiento y el encuentro entre los participantes.

La convocatoria está dirigida a personas de diferentes edades, con participación prevista de hasta los 75 años. Además, los niños de entre 5 y 10 años tendrán una categoría especial con una distancia de 400 metros, pensada para que puedan sumarse a la jornada con un trayecto adaptado a sus edades.

Las inscripciones para Ruca Che se Mueve ya están abiertas y se realizan mediante las redes sociales oficiales del estadio.

Desde el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura destacaron que el objetivo es fomentar la actividad física colectiva y generar espacios accesibles para la comunidad. En ese sentido, Federico Bolan, vicepresidente de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), sostuvo que la intención es que las familias disfruten de una mañana diferente y compartan la experiencia, más allá del resultado deportivo.

Cómo inscribirse en Ruca Che se Mueve

Quienes quieran participar deberán completar el formulario digital de inscripción, disponible a través de las redes sociales oficiales del Estadio Ruca Che, en la cuenta @estadiorucache. El registro es gratuito y constituye el paso necesario para sumarse a la actividad.

En los días previos al evento se brindarán más detalles sobre el recorrido definitivo, los puestos de hidratación y las instancias de acreditación. De esta manera, la propuesta busca convocar a vecinos de todas las edades a disfrutar del deporte y el aire libre en una jornada recreativa en la capital neuquina.