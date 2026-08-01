El Ruca Che se prepara para la Copa Davis: entradas desde $80 mil y una cancha de nivel internacional

Se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo la presentación oficial de la serie de Copa Davis, donde Argentina se enfrentará ante Turquía en el Estadio Ruca Che el 19 y 20 de septiembre.

En el evento, donde participaron autoridades provinciales, encabezado por el Gobernador Rolando Figueroa, se confirmó que el jueves 5 de agosto saldrán a la venta las entradas, y que costarán desde 80 mil pesos. Se podrán adquirir por la plataforma Entrada uno. Además, se hizo oficial que el estadio tendrá capacidad para 3500 personas.

Por otro lado, desde la Asociación Argentina de Tenis, representada por su presidente; Agustín Calleri, y vicepresidente; Mariano Zabaleta, dieron detalles de cómo será la superficie: “Se eligió cancha dura porque los jugadores están en medio de temporada de US open”.

La Asociación Argentina de Tenis confirmó que las entradas para la serie ante Turquía saldrán a la venta el jueves 5 de agosto.

La superficie del campo de juego de cemento viene de España, fabricada por una de las principales marca del mundo. Cuando llegue al estadio se colocará por profesionales con diez días de anticipación al evento como mínimo. “El capitán y los jugadores eligen si la quieren más rápida o lenta, o si pica más o menos”, dijo Zabaleta, agregando, además, que “la ITF exige tener una cancha de primer nivel para este espectáculo”.

Por otro lado, el presidente de la AAT confirmó que la invitación para las glorias del tenis se hará de manera oficial para que asistan al evento. “Se cumplen 10 años de la obtención de la Copa, asique siempre invitamos a los ex jugadores a venir a las series de Copa Davis, ojalá que puedan venir a Neuquén”, dijo Calleri. Se especula que Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro digan presente en el evento.

El 19 y 20 de septiembre, nuevamente el Ruca che recibirá un evento de primera línea a nivel mundial, posicionándose como uno de los escenarios deportivos importantes en el país.