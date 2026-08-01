Se presentó la Copa Davis que llegará por primera vez a Neuquén y que se jugará en el Ruca Che

La Copa Davis, el torneo de selecciones más prestigioso del tenis mundial, llegará por primera vez a la provincia y se jugará en el estadio Ruca Che en el epicentro de un espectáculo internacional que reunirá a figuras de primer nivel y colocará a la capital neuquina en los ojos del mundo.

Y este sábado el cruce entre Argentina y Turquía se presentó oficialmente en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo en la isla 132 que se disputará el 19 y 20 de septiembre.

La conferencia estuvo encabezada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y contó con la presencia del intendente de la capital provincial Mariano Gaido, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz., el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, el vicepresidente Mariano Zabaleta y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, Donde se brindarron todos los detalles de una competencia que promete convocar a miles de fanáticos y generar un fuerte impacto deportivo, turístico y económico para la provincia.

Pero la importancia del hecho trasciende lo deportivo. Con esta designación, Neuquén ingresará al selecto grupo de sedes argentinas que albergaron una serie de Copa Davis, junto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el Ruca Che será el escenario más austral de la historia del certamen organizado en el país, un dato que le agrega aún más valor al acontecimiento.

Para recibir una competencia de semejante magnitud, el estadio será acondicionado especialmente con una cancha rápida bajo techo, superficie elegida por el equipo argentino para afrontar la serie. Será el regreso del seleccionado nacional a una condición de local después de dos años y medio y el estreno de Javier Frana como capitán en territorio argentino.

La serie también llega en un año cargado de simbolismo para el tenis nacional. En plena celebración por el décimo aniversario de la histórica conquista de la Copa Davis de 2016, Argentina buscará un nuevo objetivo deportivo: avanzar a los Qualifiers 2027 y alcanzar la victoria número 100 de su historia en la competencia, un registro que reafirmaría su protagonismo internacional.

La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén. La llegada de la Copa Davis no solo representa un hito para el deporte provincial, sino también una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa de Neuquén y consolidarla como una plaza capaz de recibir los eventos deportivos más importantes del país y del mundo.