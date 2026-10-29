Gerónimo Rulli se puso la capa de héroe y Erling Haaland aportó el espectáculo en una noche que tuvo de todo para el Manchester City. El arquero argentino fue determinante en la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa, mientras que el goleador noruego, que no disputó ni un minuto, terminó robándose parte de las miradas con un festejo que no tardó en llamar la atención.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca sufrió ante Brighton, igualó 2-2 en los 90 minutos y tuvo que definir su continuidad en el certamen desde el punto penal. Allí apareció Rulli, que respondió en el momento de mayor tensión y atajó dos remates para sellar la victoria por 4-3 en la tanda y desatar la celebración en el Etihad Stadium.

Rulli, el argentino que apareció en el momento decisivo

El encuentro no resultó sencillo para los Citizens. Malick Yalcouyé adelantó a Brighton a los 30 minutos del primer tiempo y obligó al local a salir en busca de la igualdad. Mateo Kovacic consiguió el empate parcial, pero Georginio Rutter volvió a poner en ventaja a la visita. Finalmente, Vitor Reis marcó el 2-2 que llevó la definición a los penales.

En ese escenario, Rulli se convirtió en el gran protagonista. El arquero argentino, surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata, contuvo los disparos de Yasin Ayari y Lewis Dunk, el cuarto y el quinto de Brighton en la tanda, respectivamente. Sus intervenciones resultaron fundamentales para que el Manchester City avanzara de ronda.

La actuación tuvo un valor especial para el guardameta de 34 años, que afronta una temporada en la que busca sumar minutos y ganarse un lugar de mayor protagonismo. Este fue su segundo partido bajo los tres palos del equipo inglés desde su llegada en agosto, después de haber sido titular en la goleada por 5-0 ante Norwich City en la instancia anterior del torneo.

El baile de Haaland que se llevó todas las miradas

Pero la historia de la noche no terminó con el último penal. En medio de los festejos por la clasificación, Haaland apareció para sumarse a la celebración de sus compañeros y terminó protagonizando una de las escenas más llamativas de la jornada.

El delantero noruego había seguido el encuentro desde afuera, ya que Maresca decidió darle descanso pensando en el exigente calendario que tiene por delante el equipo. Sin embargo, una vez consumada la clasificación, no quiso quedarse al margen de la fiesta: ingresó al campo de juego y comenzó a bailar junto a sus compañeros.

Sus movimientos, espontáneos y cargados de alegría, captaron la atención de las cámaras y de los hinchas. Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron una faceta distendida del goleador, lejos de la tensión que había marcado la definición desde los doce pasos.

Así, mientras Rulli se llevaba los aplausos por sus dos atajadas decisivas, Haaland puso el toque de espectáculo en una celebración que tuvo al arquero argentino como gran protagonista.

Rulli, con confianza de cara a la Selección argentina

La actuación también representa una buena noticia para la Selección argentina. Ante la ausencia de Emiliano Martínez por lesión para la próxima fecha FIFA de noviembre, Rulli aparece como uno de los principales candidatos para defender el arco albiceleste en los amistosos previstos.

Su destacada actuación en Inglaterra le permite sumar confianza y llegar con buenas sensaciones a una convocatoria en la que podría tener una oportunidad importante.

En una noche que comenzó con sufrimiento y terminó entre festejos, el argentino respondió cuando más lo necesitaban. Y mientras Rulli se ganaba los flashes con sus atajadas, Haaland se encargó de que la celebración tuviera su propio momento viral.