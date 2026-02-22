Sunset Deportivo: Más de 2.000 personas disfrutaron del deporte y la recreación

Con la participación de unas 2.000 personas, este fin de semana se realizó el Sunset Deportivo, con la tradicional carrera Sunset 5K, que se desarrolló en un circuito interno del predio de Ciudad Deportiva como acontecimiento principal el viernes y variadas propuestas para toda la familia. La jornada fue organizada por la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Desde temprano comenzaron las acreditaciones y, al caer la tarde, los participantes protagonizaron la largada en un clima festivo. Además de la competencia principal, se llevó a cabo una caminata aeróbica familiar de 2 kilómetros pensada para promover la participación de personas de todas las edades en un entorno saludable y recreativo.

La actividad contó con el acompañamiento de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y de la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, quienes recorrieron el predio, dialogaron con participantes y destacaron la importancia de generar este tipo de espacios abiertos que promueven el deporte, la inclusión y la vida saludable en toda la comunidad.

Codermatz destacó que “el Sunset Deportivo es una de las acciones que sumamos este año a las propuestas que estamos desarrollando para la promoción de la actividad física y recreativa”. Y agregó que “estamos transformando Ciudad Deportiva con distintas obras de mejoras para que sea un espacio integral donde el deporte, la cultura y la juventud se encuentren. No se trata solo de infraestructura, sino de generar más y mejores oportunidades reales para nuestros jóvenes y espacios de calidad para las familias neuquinas”. Por último, aseguró que “invertir en deporte es invertir en comunidad, en salud y en futuro. Por eso las obras que iniciamos en 2025 continúan este año: porque creemos en un Estado presente que promueve el desarrollo y la inclusión a través de políticas sostenidas”.

Villone, por su parte, consideró que “el Sunset Deportivo demuestra que cuando generamos propuestas abiertas y gratuitas, la comunidad responde y se apropia de estos espacios. Ver a más de 2.000 personas compartiendo deporte, familia y recreación en la Ciudad Deportiva nos confirma que vamos por el camino correcto, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el encuentro social a través de la actividad física, que es el principal pedido de nuestro gobernador Rolando Figueroa”.

Deporte y recreación

A lo largo de la jornada, el predio ofreció múltiples disciplinas deportivas y espacios integradores, entre ellos air bádminton, básquet 3x3, beach vóley, beach handball, boxeo, e-sports, crono nocturno de BMX, fútbol 6, hockey 7, newcom, roller cross y propuestas recreativas para personas mayores, con una peña folclórica incluida. También hubo actividades lúdicas para las infancias, lo que permitió que familias enteras compartieran la experiencia.

La actividad tuvo además DJ en vivo, food trucks, feria de emprendedores y una exhibición del club de Aeromodelismo Neuquén, sumando alternativas para que el público pudiera disfrutar de una experiencia integral más allá de lo deportivo.

El Sunset Deportivo forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la Provincia del Neuquén para fortalecer la actividad física, generar espacios de encuentro comunitario y fomentar hábitos saludables en toda la población. La masiva participación reafirma el compromiso de la comunidad con este tipo de propuestas abiertas y gratuitas, que consolidan a la Ciudad Deportiva como un punto de referencia para el deporte y la recreación en la capital neuquina.