La secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia de Neuquén, llevará adelante una clínica de tenis de mesa, libre y gratuita, el viernes 7 de febrero en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, ubicado en Lanín 1.900 en la ciudad capital

La actividad se desarrollará en dos turnos, de 9 a 12 y de 14 a 17.30, y está destinada a quienes deseen capacitarse y perfeccionar conocimientos vinculados a esta disciplina, en un espacio pensado para la práctica y el aprendizaje deportivo.

La clínica se enmarca en las políticas provinciales de promoción del deporte y la actividad física impulsadas por el ministerio con el objetivo de generar instancias de formación accesibles y fortalecer el desarrollo deportivo en la comunidad.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 4285604.