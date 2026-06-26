Franco Colapinto tuvo una jornada de contrastes en el Gran Premio de Austria. Después de ilusionar con un sólido octavo puesto en la primera práctica libre, el piloto argentino no pudo sostener ese ritmo en la segunda sesión y finalizó en la decimosexta posición en el Red Bull Ring.

El joven de Alpine registró un mejor tiempo de 1:08.831, una marca que lo dejó a 1 segundo y 817 milésimas del más rápido de la tanda, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien dominó la sesión con un registro de 1:07.014 y confirmó el gran momento que atraviesa Mercedes.

La segunda práctica mostró un panorama muy distinto para Colapinto respecto de lo ocurrido algunas horas antes. En la FP1 había logrado ubicarse octavo, manteniéndose durante gran parte del entrenamiento dentro de los diez mejores tiempos y dejando sensaciones muy positivas tanto en ritmo como en confianza sobre el trazado austríaco.

Sin embargo, a medida que avanzó la segunda sesión, el argentino comenzó a perder posiciones frente a rivales que encontraron más velocidad en simulación de clasificación y terminó cayendo hasta el puesto 16, lejos de los protagonistas de la jornada.

A pesar del retroceso, el balance del viernes sigue siendo moderadamente positivo para el piloto bonaerense, que volvió a sumar kilómetros importantes en un circuito exigente y mostró que el Alpine tiene potencial para pelear en la zona media de la parrilla.

En la parte alta de los tiempos, Antonelli ratificó su candidatura al liderar la sesión por delante de Oscar Piastri, mientras que los habituales animadores del campeonato volvieron a ubicarse en las posiciones de privilegio de cara al resto del fin de semana.

Ahora el desafío para Colapinto y su equipo será encontrar el equilibrio necesario durante la noche austríaca para recuperar competitividad y acercarse nuevamente al Top 10. Con los entrenamientos ya completados, todas las miradas apuntan a la clasificación, donde el argentino buscará volver a dar pelea y meterse entre los mejores tiempos del pelotón.

Después de un viernes con señales opuestas, la incógnita está planteada: ¿aparecerá el Colapinto que sorprendió en la primera práctica o el que sufrió en la segunda? La respuesta llegará cuando llegue la hora de buscar una vuelta rápida de verdad.