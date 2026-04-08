Lo que parecía un viaje planificado al detalle para decir presente en la Copa Sudamericana terminó en un operativo que expuso, una vez más, el costado más oscuro del fútbol. Un grupo de hinchas vinculados a la barra de River fue retenido en un paso fronterizo de Salta cuando intentaba cruzar hacia Bolivia para el partido ante Blooming.

La escena se montó en el cruce de Salvador Mazza, donde efectivos de la Policía y Gendarmería desplegaron un control exhaustivo sobre los micros que trasladaban a cerca de un centenar de integrantes de Los Borrachos del Tablón. La estrategia de viajar durante la noche para evitar controles más rigurosos no dio resultado: uno por uno, los pasajeros fueron identificados y revisados.

Ahí comenzaron los problemas. Uno de los hinchas tenía prohibición de salida del país y otros dos ni siquiera contaban con la documentación necesaria para cruzar la frontera. Pero lo más delicado llegó después, cuando las fuerzas de seguridad inspeccionaron los vehículos y encontraron estupefacientes y armas blancas ocultas entre los asientos.

El hallazgo derivó en la intervención de la fiscalía salteña, que abrió una causa sin imputados directos debido a que nadie se hizo responsable de los elementos encontrados. A pesar de la gravedad del episodio, gran parte del grupo pudo continuar su viaje hacia Bolivia, donde no rige el derecho de admisión que pesa sobre varios de estos hinchas en Argentina.

Detrás del operativo, asoma una historia más profunda. La barra de River, marcada por años de internas y enfrentamientos, vuelve a quedar en el centro de la escena. La convivencia entre distintas facciones, muchas veces sostenida por conveniencia más que por unidad, sigue generando tensiones que se trasladan también fuera de la cancha.

Mientras el equipo se prepara para su debut internacional, lejos del foco mediático del vestuario, el mundo barra volvió a dar la nota. Esta vez, en la frontera, con un viaje que prometía aliento y terminó bajo la lupa de la seguridad. Un capítulo más de una trama que, lejos de apagarse, suma nuevos episodios.