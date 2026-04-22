El fin de semana en Mina Clavero se corrió la segunda fecha del sudamericano, y del Campeonato Argentino de Rally, competencia que contó con un gran número de autos de todo el continente. En el cierre de la 10ma etapa, una accidente provocó la muerte de un espectador, en un acción que según testigos y habituales del Rally, pudo ser evitada.

El mundo del Rally vive horas de conmoción producto del fallecimiento de un espectador en Córdoba, inesperada pero evitable, ya sea por ajustes en la organización, como así también el compromiso y precaución de los espectadores, que asistieron en gran número, y que para la provincia céntrica del país, era una prueba pensando en el retorno del Mundial de Rally para el 2027.

En carrera estaba Nicolás González, quien ganaba en su categoría cuando se suspendió faltando tres etapas. “Muy feo todo lo que pasó, no estábamos preparados para esto. Debíamos terminar un día de la mejor manera, con una gran carrera y un mundo de gente en el camino”. Expresó el piloto neuquino al programa Grito Sagrado.

La décima etapa de Rally, que tenía el especial Giuliano Cesare, era una de las más exigentes de todas, “es muy técnica, todo en bajada y con muchas piedras, no te perdona porque el camino es muy angosto “expreso el piloto, quien además señaló que no le gustaba por lo peligroso y el gasto que sufría el auto. “Se dio que el auto venía excedido en velocidad, pega con una piedra y empieza dar vuelta”

“La gente es muy imprudente, me pasó un montón de veces de que quieren sacar la foto o saludar, y no miden el peligro. Cuando pasan estas cosas te hace reflexionar” dijo González, agregando además que “Nadia hablaba en el parque cerrado, la gente estaba pendiente a ver que se decía. Entregué el auto cargue los bolso y me pegue la vuelta a Neuquén”.

Lo sucedido en Córdoba es una alarma para el Rally argentino, y principalmente para Neuquén, ya que la siguiente fecha será el Rally del Petróleo y los Dinosaurios, en Cutral Có y Plaza Huincul, del 22 al 24 de mayo.

Nota completa con Nicolás González en Grito Sagrado: