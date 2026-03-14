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Viernes 13 de Marzo, Neuquén, Argentina
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NEUQUÉN DEPORTES

Sábado y domingo de Southland Challenge en Villa La Angostura

Será la primera vez que el crossfit se presente en la localidad neuquina. Se espera una gran cantidad de deportistas del país y de Chile. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 22:15
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Habrá CrossFit en Villa La Angostura este fin de semana

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo, Villa La Angostura será sede del Southland Challenge, el primer acontecimiento de CrossFit de gran escala que se desarrollará en la localidad cordillerana neuquina.  

Se espera la participación de entre 300 y 400 atletas provenientes de distintos puntos del país. La competencia se extenderá durante dos jornadas intensas y combinará pruebas de alto rendimiento físico con escenarios naturales, como el Cerro Bayo, y otros espacios urbanos y emblemáticos. La modalidad de competencia será en las modalidades individual y por duplas

Cinco serán las categorías en que estará estructurado el certamen: Scaled, Advanced, RX, Máster +35 y Máster +40, lo que permitirá la participación de atletas con distintos niveles de experiencia y edad.  El evento no solo marcará un hito para la comunidad deportiva local, sino que también generará un importante movimiento turístico y comercial, con la llegada de competidores, entrenadores, acompañantes y público en general.

Se espera la participación de deportistas de Neuquén, Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y de Chile. 

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