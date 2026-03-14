Este sábado 14 y domingo 15 de marzo, Villa La Angostura será sede del Southland Challenge, el primer acontecimiento de CrossFit de gran escala que se desarrollará en la localidad cordillerana neuquina.

Se espera la participación de entre 300 y 400 atletas provenientes de distintos puntos del país. La competencia se extenderá durante dos jornadas intensas y combinará pruebas de alto rendimiento físico con escenarios naturales, como el Cerro Bayo, y otros espacios urbanos y emblemáticos. La modalidad de competencia será en las modalidades individual y por duplas

Cinco serán las categorías en que estará estructurado el certamen: Scaled, Advanced, RX, Máster +35 y Máster +40, lo que permitirá la participación de atletas con distintos niveles de experiencia y edad. El evento no solo marcará un hito para la comunidad deportiva local, sino que también generará un importante movimiento turístico y comercial, con la llegada de competidores, entrenadores, acompañantes y público en general.