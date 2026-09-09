Premios récord en el US Open 2026: 5.5 millones para campeones

El US Open ofrecerá 5.500.000 dólares a cada campeón de individuales en la edición de 2026, la cifra más alta en la historia de los torneos de Grand Slam, dentro de una bolsa total de 108 millones de la moneda americana que también constituye un récord para el tenis.

La organización del acontecimiento deportivo precisó que los campeones del cuadro masculino y femenino cobrarán 5.500.000 dólares, por encima de los 5 millones que recibieron hace un año Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka por sus títulos en Flushing Meadows. El subcampeón obtendrá 2.800.000 dólares.

El premio para los semifinalistas será de 1.450.000 dólares y los cuartofinalistas obtendrán 780.000. A su vez, quienes llegaron a los octavos de final embolsaron 480.000, los jugadores que llegaron a la tercera ronda percibieron 290.000 y los que llegaron hasta la segunda ronda sumarán 190.000.

Los jugadores que perdieron en la primera ronda recibieron 140.000 dólares, el mayor monto pagado en la historia del tenis a quienes ingresan al cuadro principal y quedaron eliminados en su estreno. De acuerdo con The Guardian, el aumento general de los premios será de 20% respecto de 2025 y acumula un alza de 44% desde 2024.

Los jugadores avalaron la suba de premios y suspendieron las protestas

Las principales figuras del circuito recibieron de forma favorable el incremento de premios y resolvieron no continuar con las protestas durante el torneo de Flushing Meadows, después del boicot mediático que había afectado la antesala de Roland Garros y Wimbledon este año.

Un portavoz de los jugadores declaró: “Estos pasos representan un progreso importante en las conversaciones que se han mantenido entre los jugadores y el US Open durante los últimos 18 meses”. Luego agregó: “Este es un aumento sustancial en los premios. Si bien aún no está vinculado a una fórmula de reparto de ingresos acordada, los jugadores siguen comprometidos con ese principio y continuarán trabajando con cada uno de los Grand Slams para lograr ese objetivo”.

Por su parte, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) destinará USD 2 millones a un nuevo programa de apoyo para jugadores, orientado a beneficios y a complementar los fondos de pensión ya existentes. Al mismo tiempo, los cuatro Grand Slams acordaron crear un Consejo Consultivo de Jugadores.

Respecto a ello, el mismo portavoz celebró: “Los jugadores recibieron con gran satisfacción la decisión de los cuatro Grand Slams de crear un Consejo Asesor de Jugadores, un hito importante, ya que refleja una respuesta real a una de las peticiones que los jugadores plantearon a los Grand Slams hace dieciocho meses”.

“El anuncio representa un paso adelante significativo para que los jugadores tengan una voz más directa y constante en las decisiones que les afectan”, concluyó.