En medio de rumores, tensiones y versiones cruzadas, Sebastián Saja salió a poner la cara y hablar sin rodeos sobre el presente de Racing. El director deportivo brindó una extensa entrevista al sitio oficial del club en la que abordó los conflictos contractuales con algunos referentes del plantel y dejó definiciones fuertes sobre la política económica de la institución.

“Nunca le haría a Racing gastar el dinero que no tiene”, fue una de las frases más contundentes del Chino, marcando una postura clara ante las críticas por el mercado de pases. En ese sentido, explicó que cada decisión está pensada en función del equilibrio financiero y en consenso con el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Costas.

Uno de los focos estuvo puesto en la situación de Santiago Sosa. Saja confirmó que el mediocampista busca una mejora contractual y que las negociaciones están en marcha. Desde el club reconocen su importancia dentro del equipo y analizan extender su vínculo, en un contexto donde su salario quedó desactualizado tras la inversión realizada previamente.

También se refirió al caso de Facundo Cambeses, quien ganó protagonismo en el último tiempo y se convirtió en una pieza importante. El dirigente fue claro: hay intención de mejorarle el contrato, aunque reconoció que las negociaciones con los representantes forman parte del día a día y no siempre son sencillas.

Otro de los episodios recientes involucró a Gastón Martirena, quien decidió no viajar en un partido tras una oferta que finalmente fue rechazada por el club. Saja bajó el tono al conflicto y aseguró que la relación está encauzada, remarcando que el objetivo es mantener a todos los jugadores enfocados y comprometidos.

Pero uno de los temas más sensibles fue la salida de Luciano Vietto, quien se despidió con declaraciones críticas. Saja no esquivó el tema y dejó en claro que la decisión fue consensuada: el análisis incluyó lo deportivo, lo económico y el proyecto a futuro del club.

En un contexto movido, el manager buscó llevar calma y ordenar el escenario. Con un mensaje firme en lo económico y abierto al diálogo en lo deportivo, Racing intenta reacomodarse puertas adentro mientras sigue en competencia y con objetivos por delante.