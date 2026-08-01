El municipio de Neuquén presentó los resultados del balance del primer semestre de las evaluaciones médicas realizadas en los centros deportivos de esta capital. Las mediciones realizadas a 2.410 niños, niñas y adolescentes y determinaron que 8 de cada 10 asistentes a los predios deportivos municipales están completamente sanos.

Los análisis que lleva adelante el municipio en las sedes deportivas barriales utilizan la misma metodología y parámetros de medición que se emplean en el deporte de alto rendimiento. Esta herramienta permite detectar talentos de manera temprana, orientar a los deportistas hacia disciplinas acordes a su desarrollo biotipo y promover su continuidad en los Juegos Deportivos Municipales.

El relevamiento territorial, que se desarrolla mediante una división operativa de la capital en 3 zonas estratégicas, arrojó que 6 de cada 10 chicos poseen una condición física calificada como buena y muy buena. Además, En materia de postura y columna, 8 de cada 10 evaluados no presentan problemas o pie plano, mientras que en controles cardiológicos, 9 de cada 10 no poseen patologías severas. El seguimiento de talla y peso registró que 6 de cada 10 niños presentan peso normal, 2 tienen sobrepeso y 2 registran bajo peso, lo que permite dictar capacitaciones nutricionales específicas junto a las familias según la zona geográfica.

Mauricio Serenelli es el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén

“A partir de esas interacciones primarias, nosotros sacamos, junto con la familia, soluciones”, afirmó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica del municipio, agregando además que “Nos hacemos cargo del problema, y mediante convenios privados y de salud pública, nosotros buscamos orientar y darle la posibilidad a la familia que resuelva la patología”, enfatizó.

En comparación con el año anterior, los indicadores de salud mostraron una mejora del 15 por ciento Tras haber alcanzado a 5.000 participantes durante el ciclo previo, la proyección del equipo municipal contempla superar esa cifra entre un 15 y un 20 por ciento.

El esquema resolutivo adquiere especial relevancia en aquellos sectores donde las infancias carecen de obra social. Ante la detección de alguna afección o complejidad médica, la Municipalidad activa derivaciones gratuitas hacia los hospitales del sistema público o clínicas privadas con convenios de asistencia, garantizando un acompañamiento que va más allá de la estadística o el control puntual. “Es una de las pocas municipalidades del país que tiene una integración entre el deporte, la salud, la actividad física y el bienestar”.

Luego de cerrar la temporada de las colonias de invierno y los campus para adolescentes, el municipio alista la agenda para un segundo semestre con 38 eventos de alto impacto social, deportivo y económico. El cronograma de actividades continuará con la segunda etapa de los juegos comunales y competencias masivas como el Triatlón de la Confluencia, la Regata de la Confluencia y la carrera Mi Ciudad Corre.