La ciudad de San Carlos de Bariloche avanza en las gestiones para garantizar la continuidad del Mundial de Motocross (MXGP) y convertirse en sede estable del campeonato durante los próximos cinco años. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), Leonardo Marcasciano, quien destacó el éxito de la primera edición y el interés de los organizadores por mantener la competencia en la ciudad.

Marcasciano recordó que la primera fecha del campeonato mundial se disputó en Bariloche, convirtiéndose en la única sede de Latinoamérica dentro de un calendario de 20 competencias, "fue una apuesta muy fuerte y el resultado superó nuestras expectativas", aseguró el dirigente, al remarcar el impacto que tuvo la prueba tanto en la actividad turística como en la economía regional.

Bariloche busca ser sede del Mundial de Motocross por cinco años

Por qué es tan importante ser sede del Mundial

Uno de los principales beneficios fue la promoción internacional de Bariloche. Cada competencia fue transmitida por ESPN y las imágenes de la ciudad llegaron a 170 países, con un alcance estimado de 600 millones de televidentes. "Es una publicidad imposible de pagar", afirmó Marcasciano, quien además destacó que el evento permitió fortalecer el turismo durante marzo, un período de baja actividad entre las temporadas de verano e invierno.

La homologación internacional del circuito fue otro paso fundamental para el futuro del campeonato. La Federación Internacional de Motocross aprobó la pista el mismo día de la carrera, luego de verificar que cumplía con todas las exigencias técnicas requeridas.

"Quedaron realmente muy conformes con el armado y con la pista. Eso abrió la puerta para proyectar el Mundial en Bariloche durante los próximos cinco años. Ven un potencial tremendo en nuestra ciudad", señaló. El dirigente destacó que la infraestructura local, la cercanía del circuito con el aeropuerto internacional y la amplia oferta turística representan ventajas competitivas para albergar un evento de estas características.

"Quienes vienen al MXGP no viajan solos. Llegan familias, equipos y acompañantes, y Bariloche tiene una oferta muy amplia en hotelería, gastronomía, naturaleza y actividades recreativas, algo que la organización valora especialmente", explicó.

De cara a las próximas ediciones, FEEBA ya trabaja en una planificación a largo plazo que incluirá paquetes VIP, promociones especiales, preventas y acuerdos con entidades bancarias para facilitar el acceso del público. "Tenemos mucho por crecer y creemos que el Mundial de Motocross puede seguir posicionando a Bariloche entre las grandes sedes deportivas del mundo", concluyó Marcasciano.