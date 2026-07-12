El Mundial 2026 viene dando para todo y lo que le faltaba era una polémica por un factor externo que hasta pareció haberle escapado al propio reglamento. El primer gol de Jude Bellingham para Inglaterra frente a Noruega por los cuartos de final, que significó el empate británico, provino de una circunstancia que, de comprobarse, merecía frenarse con bote a tierra: muchos aseguraron que la pelota pegó en un cable que sostiene las cámaras aéreas del estadio.

Los nórdicos ya ganaban con el tanto de Andreas Schjelderup cuando los de Thomas Tuchel buscaban la igualdad sobre el descuento del primer tiempo. Entonces fue cuando sacó del arco Örjan Nyland y, antes de caer al piso, el balón pareció desviar su trayectoria en uno de los tirantes, lo que bien podría haberse interpretado como el motivo que impidió que le llegara a un compañero del arquero y en su lugar le cayera en el pie a Elliott Anderson.

De allí nació la veloz acción que terminó con la pelota dentro del arco noruego. Descarga en Anthony Gordon y asistencia a Bellingham, con gran mérito de éste al desairar a la defensa rival escurriéndose con una marcha más para definir por izquierda ante Nyland con un remate al segundo palo.

Según los presentes, en el estadio el desvío en el cable fue mucho más visible que en las transmisión televisiva, pero de todas formas aparecieron imágenes con zoom en los que se llega a sospechar el cambio de trayectoria del esférico. De allí provinieron las quejas con el árbitro Clément Turpin de parte del entrenador Stale Solbakken y algunos jugadores.

En diálogo con Cadena Ser, el exjuez español Eduardo Iturralde González simplificó la razón por la que, una vez validado el gol, no podía intervenir el VAR en la acción. "No está dentro de los supuestos" para habilitar la revisión, explicó. Un vacío reglamentario para una situación que, tal vez, pocos habrían imaginado que podía suceder ante los ojos del mundo.

Ante lo que en redes sociales ya se veía como una bola de nieve, se produjo una rápida aparición de la FIFA aportando las imágenes del sensor de la pelota cuyo micrófono, por ejemplo, supo anular por offside el famoso gol de Croacia frente a Portugal. Ahora, mostró que al impactarla el arquero se aprecia claramente la elevación de la onda de sonido, pero se mantiene plana durante toda su trayectoria aérea posterior. ¿Asunto terminado? Difícil para el Mundial de las controversias.