San Carlos de Bariloche recibe este fin de semana, 7 y 8 de marzo, la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026. El nuevo circuito Bariloche MX Race Track ya está listo para recibir a más de 80 pilotos de todo el mundo, tanto en la categoría de elite, como así la MX2 (Sub 23)

La cordillera se prepara nuevamente para recibir la máxima cita de las competencias en dos ruedas. Luego de disputarse en Córdoba en el 2025, y tras su salida de Villa la Angostura, el Motocross mundial vuelve a la Patagonia, esta vez a Bariloche, en una pista con amplio espacio, estacionamientos accesibles, y cerca de la ciudad y el Aeropuerto. La postura por parte de la organización es que el nuevo trazado, que se inaugurará este fin de semana, sea el escenario durante los próximos 5 años, expresó David Eli, organizador del evento.

Para esta primera fecha, se espera a los mejores de la categoría a nivel mundial, “Una grilla completa no es fácil de conseguir, y tener a los 20 tops en cada categoría tampoco lo es, todos van a estar acá, empezando la temporada y con cambio de marcas". La temporada 2026 tendrá cambios fuertes: Tim Gajser inicia una nueva etapa, esta vez con Monster Energy Yamaha, mientras Jeffrey Herlings encara un nuevo ciclo con Honda HRC.

Con relación a la pista, en principio se iba a correr en La Cascada, pero finalmente se construyó una nueva pista en otro sector, creado por el español Gabriel Villada “Se conjuga un buen diseño, y escenografía. Esto es Patagonia pura y están todos muy contentos. Los dirigentes les encanta la Patagonia”. dijo Eli a Grito Sagrado,

Además, La competencia sumará un atractivo especial para el público: por primera vez en el país se realizará el Paddock Show, una experiencia exclusiva pensada para acercar a los fanáticos a las grandes figuras del mundial. El evento tendrá lugar el sábado por la tarde, una vez finalizadas las carreras clasificatorias.

A su vez, también iniciará el Campeonato Latinoamericano, que vuelve a sumarse al fin de semana por cuarto año consecutivo, metiendo a los corredores del continente en formato y reglamento mundialista, y con premiación propia. Dentro de los competidores, habrá tres pilotos zonales: el oriundo de Roca Santiago Montero, el Sanmartinense Felipe Quino Costa, y piloto de Cutral Co, ganador del supercross nocturno, Agustín Carrasco.

El piloto neuquino estará en la competencia

“Es mi quinto mundial, la moto está bien” dijo el neuquino a Grito Sagrado, agregando además que “Tratar de sumar experiencia y mejorar cada año, el mundial es muy exigente y las pistas son diferentes, es más tiempo y las pistas se rompen más. Trato siempre de ir bien preparado".

Hoy viernes es la verificación técnica, el sábado la clasificación de las diferentes categorías que otorgará los lugares para la final de las diferentes mangas.

Las entradas aún se pueden conseguir en los canales oficiales (Entrada Uno y Paseshow) teniendo además opción VIP con ubicación preferencial y gastronomía “All inclusive”