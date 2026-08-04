La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) confirmó que la provincia de Río Negro será la organizadora de la Liga Federal de Vóley 2027, cuya sede será la ciudad lacustre y cordillerana San Carlos de Bariloche. El torneo se desarrollará entre el 18 y el 27 de febrero de 2027 y reunirá a cerca de 50 equipos de las ramas masculina y femenina, con la participación de más de 1.000 jugadores provenientes de casi todas las provincias argentinas.

Además de los deportistas, se espera la llegada de familiares, entrenadores y acompañantes, lo que generará un importante movimiento turístico y económico para Bariloche, con impacto en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

La elección de Río Negro se produjo entre varias provincias que presentaron su candidatura para albergar la competencia, una de las más importantes del calendario nacional del vóley.

La designación reconoce la infraestructura deportiva y la capacidad organizativa de la provincia para recibir eventos de gran convocatoria, consolidando a Bariloche como uno de los principales destinos para el desarrollo de competencias deportivas nacionales.

Río Negro será sede de la Liga Federal de Vóley 2027 en Bariloche

En las instalaciones de la Federación del Voleibol Argentino, se realizó la apertura de sobres de cada propuesta de sede y luego de analizar las diferentes alternartivas, la ciudad de Bariloche será sede de la Liga Federal en ambas ramas y San Francisco recibirá la LNVF.

La Liga Federal cambiará la sede luego de las dos ediciones exitosas en San Juan. En esta oportunidad hará escala en Bariloche, que ya fue escenario de importantes competencias como Sudamericano, Preolímpico y el Nacional Sub 14 2025.

Dicha Liga se jugará del 18 al 27 de febrero de 2027 y en los próximos días se informarán más detalles de la competencia para la inscripción de los clubes.

Por su parte, la tercera edición de la LNVF regresará a San Francisco, Córdoba, ciudad que fue sede de la primera edición. El Tala se consagró campeón de la Liga Federal 2026, ascendió a la LNVF y será el organizador de esta competencia nacional femenina que da ascenso a la LAF. La LNVF se jugará del 3 al 14 de febrero de 2027.