En el inicio de la serie por el ascenso a la Liga Argentina de básquetbol, River Plate como local derrotó por 84 a 73 a Regatas de San Nicolás, y tomó la delantera en el cruce decisivo de la Región Sur de la Liga Federal 2026.

En consecuencia, el equipo de San Nicolás estará obligado a ganar como local tanto viernes como sábado si pretende dar el salto a la instancia superior, en tanto los millonarios ganando un partido lograrán el objetivo.

El juninense Genaro Lorio con 25 puntos y Juan Manzano con 20 fueron los goleadores de la noche. Uno de los integrantes del terceto arbitral fue el neuquino Carlos Herrera.

River arrancó mejor, mostrándose más claro en ataque y sacando provecho de las dudas en su campo de Regatas, que sufrió por la puntería de Lorio desde afuera y por el desequilibrio individual en velocidad de Venegas. Esto le permitió al dueño de casa colocarse 22 a 10 al frente en el resultado. No obstante, cuando se pasó la bola en campo contrario con Manzano y con Repetti pudo entrar al partido el equipo nicoleño, que luego, con tres triples seguidos, descontó, con Manzano luciéndose en ese pasaje. Así llegó al primer descanso al menos perdiendo 24 a 21.

Y en el arranque del segundo período, con tres simples de Manzano Regatas pasó por primera vez arriba, tomando impulso en ataque, en dónde Cantón y sumó abajo del aro y hubo aporte de los suplentes. En lo que fue un tramo en el que fueron gol a gol, promediando dicho segmento empataban 40-40. Aunque River volvió a imponer condiciones de la mano de Venegas especialmente; y con un parcial de 9-0 logró colocarse otra vez adelante en el resultado, ingresando a los vestuarios arriba por 50 a 44 ante un oponente que en el cierre sumó desde la línea con los simples de Ferreyra.

El tercer capítulo arrancó con River manteniendo sus intenciones, ahora buscando a Aprea en la pintura o intentando sumar a través de Pais. Regatas en el arranque pudo correr pero debía sostener su consistencia en defensa para frenar a su oponente. Lo hizo en varias jugadas, a lo que le sumó la aparición de Levato en ataque. Además Cantón metió un triple, por lo que achicó la visita quedando 62 64 abajo. Igualmente no pudo continuar por ese camino y River volvió a recuperarse con Digon aprovechando sus tiros abiertos. Terminó completando un parcial de 8-0 para llegar en ganancias a los últimos diez minutos 72 a 62.

Regatas tuvo su momento en el inicio del último cuarto, cuando logró bajarle aún más el goleo a River. De ese modo quedó cinco abajo (67-72) y con dos libres a su disposición de Basualdo, los cuales falló el interno. Así Regatas dejó pasar una opción valiosa como para ir a la carga por el triunfo y le dio la posibilidad de reaccionar a River, que con dos triples seguidos (Lorio y Pais) inició una ráfaga positiva que terminó siendo de 10-0 a su favor, lo que posibilitó que pudiera encarar el tramo decisivo con mayor aire. En cambio Regatas terminó de caerse, falló en el epílogo y le dio la alternativa al dueño de casa obtener una diferencia de quince (máxima, 82-67 a 3′), por lo que pudo evitar el sufrimiento, colocarse arriba en la serie y pasarle toda la presión a los nicoleños.

Síntesis

River Plate (84): Venegas 18, Fazzini 2, Lorio 25, Digon 12, Aprea 9 (fi), Pais 12, Carranza 6, Kelman 0, Penaccino 0. DT: Agustín Bajz.

Regatas de San Nicolás(73): Ferreyra 11, Manzano 20, Levato 11, Repetti 6, Cantón 10 (fi), Basualdo 6, Bilbao 3, Contrera 4, Capurro 3, Navarrete 0. DT: Pablo Dastugue.

Árbitros: Carlos Herrera, A. Chantiri y M. Dell Aquila

Parciales: 24-21, 26-23, 22-18, 12-11

El próximo viernes en San Nicolás se disputará el segundo partido, y un hipotético tercer y decisivo tercer encuentro sería el sábado, también en La Ribera.