El Gobierno de la Provincia del Neuquén llamó a licitación pública para la construcción del nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) de San Patricio del Chañar, obra que cuenta con un presupuesto oficial de 4.681.507.895 pesos y con un plazo de ejecución de 12 meses. La obra forma parte de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura pública, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, con el objetivo de generar espacios destinados al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales que promuevan la integración de la comunidad.

Las ofertas podrán presentarse hasta el miércoles 26 de agosto, a las 10, en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de la ciudad de Neuquén. La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 12, en el piso 12 del mismo edificio.

La contratación se realizará mediante el sistema de ajuste alzado por precio global. Los interesados podrán solicitar información y el pliego licitatorio escribiendo al correo electrónico obraspublicasneuquen@gmail.com, a través de la dirección provincial de Contrataciones Ley 687.

Características de la obra

El edificio constará de 1.500 metros cuadrados totales cubiertos. Dispondrá de un amplio salón de usos múltiples (SUM), salón flexible, cocina, administración, sanitarios y espacios semicubiertos, además de una sala de máquinas en planta alta. Las gradas serán retráctiles y metálicas con capacidad para 400 personas.

En el exterior se ejecutarán playones para actividades deportivas y recreativas, gradas, sectores de juegos, rampas y escaleras, estacionamientos, espacios semicubiertos, veredas perimetrales, equipamiento urbano, iluminación, parquización y un portal de acceso, conformando un espacio integral para la práctica deportiva y la realización de actividades culturales y comunitarias.

A través del Ministerio de Infraestructura se están construyendo ocho CDC en la provincia. Ya se ejecutan, con distintos grados de avance, en Coyuco-Cochico, Villa del Nahueve, Andacollo, Huinganco, Los Guañacos, Moquehue, Las Coloradas y Senillosa.

Además, esta semana se realizó la apertura de sobres de la licitación para la construcción del Centro Deportivo Comunitario de Villa El Chocón.