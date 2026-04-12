En La Bombonera, Boca empató 1 a 1 ante Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en medio de una levantada generalizada que incluye 10 encuentros sin derrotas y arranque triunfal en la Copa Libertadores.

El clásico no estuvo al margen de la polémica. Al término del primer tiempo el penal sancionado por el árbitro a favor del dueño de casa tras el llamado del VAR y repeticiones varias en cámara lenta de la acción que involucró a Alan Velasco y Sebastián Valdéz.

Antes, dudante el trámite, la primera jugada de peligro en la noche fue a favor del local, a los 4 minutos, con un desborde de Alan Velasco por la izquierda que terminó en centro a la cabeza de Óscar Romero. Al cabezazo del paraguayo le faltó potencia y dirección, terminó controlado por Rodrigo Rey en el arco del Rojo.

Sin embargo, Independiente logró ir a a fondo a los 9, avanzando por la derecha y cruzando un centro que no llegó a ser desviado por Gabriel Ávalos, pero por el fondo ingresó el uruguayo Matías Abaldo, quien contra la línea de meta y poco ángulo se acomodó y sacó una definición cruzada que dejó sin chances a Agustín Marchesín.

Lentro y previsible, a Boca le costó generar peligro en ofensiva. Terminando una jugada que cayó en el área visitante a modo de centro, Velasco sacó un reamate que salió al cuerpo de Rey. A la jugada siguiente, Ander Herrera tomó la pelota en el centro del campo y asistió a Milton Giménez que corriendo en diagonal definió demasiado alto sobre el cuerpo del arquero.

Polémico penal

La polémica de la noche llegó en el tiempo adicionado al reglamentario del primer tiempo, cuando Velasco (ex del Rojo) cayó en el área visitante tras un disputa con el defensor Valdéz. El árbitro Andrés Merlos no sancionó nada, pero al término de la acción fue llamado por un VAR que repitió la acción en cámara lenta más de cinco minutos hasta que se decidió cobrar la pena máxima.

Miltón Giménez, en el undécimo minuto de adición, acertó frente a Rey y mandó a los equipos al vestuario con el empate parcial.

Movió el banco Boca

En el entretiempo y tras una muy floja participación de ambos, Úbeda movió el cotizado banco que presentó ante Independiente y mandó a la cancha a Adam Bareiro por Giménez y Miguel Merentiel por el inexpresivo Romero.

Independiente ajustó marcas desde los primeros minutos y ya con el empate transitorio abandonó la disposición tan retrasada en el campo de juego para salir a disputar la pelota en la mitad de la cancha.

La nueva ofensiva Xeneize en el partido tardó 17 minutos en tener la primera de peligro a favor y fue muy buena porque Merentiel quedó mano a mano contra el arquero que estuvo muy rápido para achicar y tapar la definición del uruguayo.

Bajo la lluvia y un aliento ensordecedor, Exequiel Zeballos volvió a la actividad para los últimos 25 minutos, tiempo que también sumó Santiago Ascacibar cuando el técnico se decidió a ir a buscar la victoria con todo.

El Rojo continuó su plan de posesión y pelea lejos de su propio arquero hasta que las piernas de sus interpretes soportaron el ritmo de juego. El chileno Facindo Valdéz logró buenas proyecciones por la derecha y en un centro de él estuvo a punto de llegar a conectar Ignacio Malcorra.

Síntesis

Boca 1: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Alan Velasco; Milton Giménez, Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente 1: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos, Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT 9' Abaldo (I)., 45+11' Giménez (B de penal).

Cambios: ST al inicio Adam Bareiro por Giménez (B) y Miguel Merentiel por Romero (B), 24' Exequiel Zeballos por Herrera (B) y Santiago Ascacibar por Velasco (B), 27' Juan Fedorco por Lomónaco (I), 28' Milton Delgado por Rey Domenech (B), 36' Nicolás Freire por Malcorra (I), Rodrigo Fernández por Pérez Curci (I) y Facundo Valdéz por Gutiérrez (I), 44' Felipe Tempone por Ávalos (I).

Árbitro: Andrés Merlos.

La previa

En un estadio repleto, hubo recuerdo para Miguel Ángel Russo que el pasado 9 de abril hubiera cumplido 70 años de edad. El ex técnico del conjunto local falleció en octubre del 2025.

El Rojo de Gustavo Quinteros, por su parte, viene de ganar nada menos que el duelo de Avellaneda contra Racing, poniendo la previa a la misma altura anímica y de responsabilidades entre dos formaciones en alza y en la que el técnico del local despejó dudas del hincha Xeneize.

A los 10 partidos sin derrotas, el equipo de Úbeda incluye tres triunfos en fila, demostrando que encontró el 11 ideal, aunque para el duelo de hoy se haya inclinado por cambiarlos a todos en pos de la resonante rotación.

El triunfo 2 a 1 ante la Universidad Católica en Chile lo dejó bien posicionado en el inicio de la Libertadores y terminó de inclinar la balanza a favor de esta decisión que provocó algo de polémica, pero que terminará de ser juzagada tras el pitazo final del juez Andrés Merlos.

Ávalos, la fígura del clásico de Avellaneda

En el actual Torneo Apertura, Boca está 3° en el Grupo A con 20 puntos, superó en la última fecha a Talleres en Córdoba y marcha entre los clasificados. Para recibir al Rojo, no contará con su capitán Leandro Paredes, quien llegó a la quinta amarilla. Lo positivo es que recuperó a Ezequiel Zeballos en ofensiva y a Agustín Marchesín en el arco

En la vereda de enfrente, Independiente llega con el ánimo en alza tras ganar el pasado fin de semana el clásico de Avellaneda por 1-0 ante Racing. El Rojo de Quinteros está 8° en el mismo grupo con 17 puntos, cerca de los que pelean por entrar en una zona realmente pareja.

Marchesin vuelve al 11 luego de superar una lesión

Para visitar a Boca, Independiente tendrá las bajas de Ignacio Pussetto por una molestia en su rodilla derecha y Santiago Montiel (desgarrado). Recupera a Matías Abaldo, luego de cumplir la fecha de suspensión.

En el historial están parejos, se enfrentaron 228 veces, con 80 victorias para Boca, 76 para Independiente, mientras que empataron en 72 oportunidades. El último cruce fue en mayo del 2025, cuando el Rojo se llevó el triunfo y la clasificación a semifinales del torneo local por 1-0 con gol del colombino Álvaro Angulo.

Datos del partido:

Hora: 19.30

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Estadio: La Bombonera