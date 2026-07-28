Buscando dar vuelta un mal inicio de semestre, San Lorenzo recibe desde las 19 a Gimnasia de Mendoza, en el Nuevo Gasómtero y por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El Ciclón intentará dejar atrás un inicio de semestre complicado y volver al triunfo frente a un Lobo que arrancó ganando y llega con confianza. El duelo es televisado por ESPN Premium.

El conjunto que dirige Néstor Gorosito no tuvo el estreno esperado en el campeonato: en la primera jornada cayó 1-0 frente a Lanús como visitante, lo que se suma además al golpe de la reciente eliminación ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina, resultados que incrementan la necesidad de sumar de a tres ante su gente.

Pipo Gorosito va por su primera victoria en el semestre.

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza que busca seguir sumando luego de su estreno victorioso ante Central Córdoba. El Lobo llega al Bajo Flores con el objetivo de prolongar su buen momento y Darío Franco, entrenador del conjunto mendocino, destacó durante la semana la identidad de su equipo: "Debemos mantener la intensidad y la personalidad que mostramos en el debut, sin importar el rival ni el escenario", sostuvo.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: José Carreras.

Estadio: Pedro Bidegain.