En el regreso de Néstor Raúl "Pipo" Gorosito al banco de San Lorenzo de Almagro en su segundo ciclo no tuvo el desenlace esperado. El equipo igualó 1 a 1 frente a Deportivo Riestra durante el tiempo reglamentario en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón y, tras la paridad, fue eliminado por 5 a 4 en la tanda de penales en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En la próxima etapa, el Malevo enfrentará a Gimnasia de La Plata.

En el inicio del partido, el equipo de Guillermo Duró dejó ver signos de nerviosismo con una doble llegada al área rival. Una de las acciones más destacadas fue el avance de Gonzalo Flores dentro del área chica, quien terminó chocando con Alejo Córdoba. Pese al reclamo, el árbitro Álvaro Carranza no sancionó falta, lo que generó cierta polémica en ese tramo inicial.

Por su parte, San Lorenzo respondió rápidamente con una jugada peligrosa a los 13 minutos. Matías Reali desbordó por la banda izquierda y envió un centro que buscaba a Rodrigo Auzmendi, pero el intento terminó con un despeje y la oportunidad de gol se perdió. El ritmo del partido se volvió trabado por la sucesión de faltas, provocando la queja del entrenador del Ciclón, quien manifestó: “No se puede jugar a la pelota así”. El premio para San Lorenzo llegó a los 25 minutos, cuando Reali aprovechó un rebote tras un tiro libre y, con un zurdazo, venció a Ignacio Arce para marcar el 1 a 0.

La primera parte se caracterizó por la tensión y el marcador no volvió a moverse hasta el descanso. Ya en el segundo tiempo, el Malevo logró equilibrar el resultado a los 52 minutos con un cabezazo de Tomás González que superó a Facundo Altamirano. El encuentro siguió siendo disputado y una de las imágenes llamativas fue la de Carlos Quintana, quien jugó con la mano izquierda vendada y tuvo que recibir atención médica durante el partido. En el cierre del tiempo reglamentario, Nacho Arce fue protagonista con una atajada decisiva, lo que llevó la definición al desenlace por penales.

La definición desde el punto penal se vivió con máxima tensión: Alexis Cuello abrió la serie para San Lorenzo y Mariano Bracamonte empató para Riestra. Luego, Ezequiel Herrera y Facundo Miño mantuvieron la paridad. El momento clave llegó cuando Nacho Arce atajó el remate de Alejo Córdoba, permitiendo que Nicolás Benegas adelantara a Riestra. Nicolás Tripichio igualó para el Ciclón, pero Tomás González y Rodrigo Auzmendi convirtieron sus tiros, dejando el cierre a Milton Céliz, quien ejecutó de manera precisa para sellar el 5-4 y asegurar la clasificación de Deportivo Riestra a la siguiente ronda.

Deportivo Riestra aseguró su pase a los octavos de final, instancia en la que se medirá con Gimnasia y Esgrima de La Plata. El equipo platense llegó a esta instancia tras superar a Acassuso por 3-0 en el estadio Ciudad de Caseros, con los tantos de Franco Torres, Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto.