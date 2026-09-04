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Vuelve el Gallego

San Lorenzo tomó una decisión fuerte: Insúa vuelve para iniciar su tercer ciclo

Después de casi tres horas de reunión, la Comisión Directiva eligió al Gallego como reemplazante de Néstor Gorosito. El entrenador ya regresó al país y podría ser presentado en las próximas horas.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 13:40
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Rubén Darío Insúa volverá a ponerse el buzo de San Lorenzo para iniciar su tercer ciclo al frente del equipo.

San Lorenzo decidió apostar por un viejo conocido para intentar cambiar el rumbo. Después de la salida de Néstor Gorosito, la dirigencia del Ciclón tomó una decisión de peso y eligió a Rubén Darío Insúa como nuevo entrenador. El Gallego volverá a ponerse el buzo azulgrana para comenzar su tercer ciclo al frente del equipo.

La decisión se tomó después de casi tres horas de reunión de Comisión Directiva, donde el nombre de Insúa terminó imponiéndose. El entrenador, muy querido por los hinchas del club, ya regresó al país y quedó listo para asumir nuevamente las riendas de San Lorenzo.

Si no surge ningún imprevisto, Insúa será presentado oficialmente durante las próximas horas y podría acercarse este sábado al Nuevo Gasómetro para observar desde las tribunas el encuentro frente a Talleres, que estará dirigido de manera interina por Walter Perazzo.

El debut oficial del Gallego tendrá, además, un condimento especial. Su estreno en este tercer ciclo sería nada menos que ante Independiente, en Avellaneda, por la novena fecha. Un clásico caliente que servirá como primera prueba para un entrenador que conoce como pocos el mundo San Lorenzo.

Y después llegará otro partido de máxima exigencia. El Ciclón recibirá a Boca, en otro clásico que promete ser determinante y que pondrá nuevamente a Insúa frente a uno de los grandes desafíos de su regreso.

El Gallego tendrá por delante la difícil misión de devolverle identidad y protagonismo a un equipo que necesita respuestas rápidas. Su relación con el club y el vínculo que mantiene con buena parte de los hinchas fueron factores decisivos para que la dirigencia volviera a confiar en él.

Insúa regresa a una casa que conoce de memoria. Ahora tendrá que demostrar, una vez más, que puede transformar ese cariño en resultados y darle a San Lorenzo el impulso que necesita para salir adelante.

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